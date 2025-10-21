Legendary Rock Voices собрали солд-аут в киевском Дворце спорта

Уникальное вокально-симфоническое шоу собрало одну из крупнейших площадок страны. На концерте присутствовали звездные гости – Артем Пивоваров, Олег Скрипка и Евгений Хмара. Проект Legendary Rock Voices был создан год назад, но уже успел покорить 43 европейских города, где собрал более 100 тысяч зрителей. Кастинг на участие в Legendary Rock Voices был достаточно строгим.

Видео дня

К участию рассматривали только людей с классическим музыкальным образованием и большим опытом работы в этой области.

Первый их концерт состоялся в МЦКИ в сентябре 2024 года, а уже на этих выходных Legendary Rock Voices собрали полный Дворец спорта. Киевляне и гости столицы почувствовали мощную эмоциональную волну ностальгии и за один вечер прожили самые яркие моменты своей жизни – первый медленный танец на школьной дискотеке, первый поцелуй или первый отпуск на берегу моря.

Legendary Rock Voices – это не только шесть основных вокалистов, это шоу, которое создало более 100 человек. На сцене находились симфонический оркестр, хор и рок-бэнд. Было задействовано более 50 киловатт звука, использовано более сотни световых приборов и разработана уникальная световая партитура.

Metallica и AC/DC, Linkin Park, Rammstein, Nirvana, The Cranberries, Evanescence и другие легендарные группы, ставшие символами самых счастливых моментов жизни для многих из нас. Некоторых из этих музыкантов уже нет в живых, однако их творчество до сих пор дарит неповторимые эмоции миллионам людей по всему миру. И в этот вечер участники Legendary Rock Voices дали этим хитам новое дыхание.

Сюрпризом для киевских зрителей стали звездные гости, которые в этот вечер органично влились в команду Legendary Rock Voices и вышли на сцену вместе с вокалистами проекта и оркестром. Однозначный прорыв, который впервые в истории украинской музыки заявил пять Дворцов спорта, – Артем Пивоваров. Легенда украинской рок-музыки – Олег Скрипка. Пианист-виртуоз – Евгений Хмара.

"Мы создали вокально-симфоническое шоу, в котором классические рок-композиции зазвучали по-новому – через призму симфонического оркестра, живых инструментов и настоящих эмоций. Я сам подбирал плейлист на концерт и выбирал песни, которые не стареют. И я очень счастлив, что это нашло отклик среди украинцев!" – комментирует продюсер проекта Александр Порядченко, владелец билетного оператора Kontramarka, который уже пятнадцать лет профессионально занимается концертами.

Следующее выступление Legendary Rock Voices состоится 2 ноября во Львовской опере. Зрителей ждет два концерта в один день, билеты на которые уже почти проданы. После чего шоу отправится в тур по Чехии, Германии и Франции.