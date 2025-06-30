Легендарный ведущий 'Миколиної погоди' впервые признался, что сидел в тюрьме: Луценко обвиняли в убийстве

Николай Луценко – известный украинский телеведущий, который стал народным любимцем благодаря программе "Миколина погода" – впервые публично рассказал о драматическом эпизоде своей жизни, о котором до сих пор молчал. Он неожиданно признался, что в молодые годы был арестован советскими спецслужбами, провел 15 суток в тюрьме и даже фигурировал в деле, где его обвиняли в убийстве.

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По словам Луценко в интервью Алине Доротюк, все случилось еще в 1980 году, когда он учился в институте. Его однокурсником был Виктор Андриенко – будущий актер и каскадер. Именно с ним Луценко попал в переделку.

В тот день они решили прогуляться по Киеву, и неподалеку от гостиницы "Русь" встретили румынских туристов, которые предлагали купить джинсы – тогда настоящий предмет роскоши. Приобретя желаемый товар, ребята и не подозревали, что уже через несколько минут их задержит КГБ.

К ним подошли сотрудники в штатском, начали допрашивать, с кем те общались, не получали ли антисоветскую литературу. Затем пригласили в отель якобы "на объяснения", а на самом деле – чтобы собрать фальшивые показания. По словам Луценко, на рецепции работали женщины, которых заставили подписать ложные заявления, что ребята приставали к иностранцам, нецензурно выражались, якобы вели себя агрессивно.

"Мы думали, сейчас нас отпустят. Нифига! Забирают нас и ведут в участок. Мы сидим там ночь, а уже утром нас везут в Печерский суд. Обвинили, что мы убивали румын", – загадал телеведущий.

По его словам, ни одного пострадавшего, ни одного настоящего заявления или доказательства не было – все основывалось лишь на предположениях и фальсификациях.

Впоследствии дело "переквалифицировали" в хулиганство, после чего обоих студентов приговорили к 15 суткам ареста. Позже Луценко узнал, что с юридической стороны даже такого наказания не имели права выносить: не было пострадавших, не было официального заявления, не было состава преступления. Но в Советском Союзе это мало кого останавливало.

Кроме тюремного заключения, ребятам пришлось выдержать еще один удар – моральный. Администрация института чуть не исключила их из обучения, началось партийное "расследование", на комсомольских собраниях их публично осуждали. Больше всего болело, признался Луценко, что от них отвернулись даже близкие друзья.

"И все наши друзья, с которыми мы делили кусок хлеба, начинали нас клеймить "позором", – вспомнил ведущий.

Ранее OBOZ.UA писал, что в легендарной "Николаевской погоде" заметили приятный "нюанс". Кроме того, что зрители могут снова услышать любимый голос ведущего Николая Луценко, на карте обновленного проекта символически изобразили РФ и Европу.

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