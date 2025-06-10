В легендарной 'Миколиній погоді' заметили приятный 'нюанс': как на карте изобразили Россию и Европу. Фото

После длительного перерыва на отечественные телеэкраны вернулась легендарная программа "Миколина погода", а уже первый выпуск приятно поразил украинцев. Кроме того, что зрители могут снова услышать любимый голос ведущего Николая Луценко, на карте обновленного проекта символически изобразили РФ и Европу.

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Так вместо названия страны-агрессора появилась надпись "Болота", а вот европейские государства назвали "Дружественными соседями". Модернизированный прогноз погоды вышел в эфире шоу "Ранок у великому місті".

Кстати, для обозначения территорий государств-соседей Украины создатели "Миколиної погоди" выбрали довольно точные расцветки. Россия изображена на карте темным цветом, что будто символизирует зло, а вот Европа – контрастным светлым оттенком, который якобы отражает добро.

Напомним, что о возвращении Николая Луценко, который является автором культовой фразы: "Пусть проблемы и невзгоды не делают вам в жизни погоды", на телевидение стало известно пятого июня. В 2017 году ведущий был вынужден поставить свою карьеру на паузу, ведь перенес инсульт, однако теперь, полный сил и энергии, он снова занимается любимым делом.

"Для меня самого было неожиданным такое возвращение, но сила единения и хорошие прогнозы – это же наше оружие сейчас. Даже в самые темные времена, когда на сердце и за окном тревога, мы можем найти свет друг в друге", – сказал знаменитость.

Однако даже после исчезновения с телеэкранов Николай Луценко не прекращал работать. Как рассказывал ведущий в интервью OBOZ.UA, он занимался дублированием известных персонажей, например мистера Пинга из "Панды Кунг-Фу".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в "Квартале 95" иронично отреагировали на хейт из-за карты Украины без Крыма.

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