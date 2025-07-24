Легендарная Алла Кудлай неожиданно высказалась о своей крестнице Насте Каменских, которую часто критикуют в Украине

Народная артистка Украины Алла Кудлай удивила неожиданным комментарием о своей крестнице – певице Насте Каменских. В течение длительного времени легендарная исполнительница избегала каких-либо упоминаний об артистке, особенно после начала полномасштабной войны. Известно, что их отношения остыли, а общение – фактически прекратилось.

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Но все изменилось во время интервью в программе "Завтрак с 1+1", когда ведущий Руслан Сеничкин поинтересовался, кого из молодого поколения артистов Кудлай могла бы отметить. Народная артистка неожиданно назвала именно Каменских.

"Кто нравится? Настя Каменская, конечно. Она очень хорошо поет, у нее красивый голос, тембр красивый, и песни у нее... Она пропускает через душу, чувствуется, что она пропускает через душу песни", – сказала Алла Кудлай.

Это признание стало настоящим сюрпризом, ведь еще в прошлом году Кудлай эмоционально реагировала на вопросы о Каменских. В интервью Алине Доротюк она уклонилась от прямого ответа.

"А можно я на это не буду отвечать, это ее личное дело. Для меня это больной вопрос, какая разница?" – говорила певица.

Напомним, Алла Кудлай является крестной матерью Насти Каменских. Во время, когда многие украинские артисты перешли на украиноязычный репертуар, Каменских продолжила исполнять русскоязычные песни.

"У меня украиноязычная программа, у меня есть песни на русском языке, конечно, я буду их исполнять для тех, кто поддерживает нашу страну, но не понимает наш язык. Это моя история, я не вижу в этом ничего такого криминального", – говорила ранее Каменских в программе "Утро в большом городе".

Ранее OBOZ.UA писал: Алла Кудлай рассказала, как в России ее уговаривали сменить фамилию и кто из украинских артистов на это согласился. Отказавшись от такой "авантюры", артистка сознательно выбрала путь украинской певицы, которая не идет на компромиссы ради славы.

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