Легенда возвращается: в Киеве прошли съемки 'Караоке на Майдане' с неизменным ведущим Игорем Кондратюком

После шестилетней паузы культовая украинская телепрограмма "Караоке на Майдане" снова ожила в столице. 21 июня на территории ВДНХ состоялись съемки нового выпуска шоу – именно там, где все началось еще в 1999 году.

Видео дня

Событие стало частью большого фестиваля музыки Music Box Fest, прошедшего в эту дату. Видео со съемок музыкального шоу опубликовал Telegram-канал "Реальный Киев".

На сцену под открытым небом вышел неизменный ведущий и продюсер программы Игорь Кондратюк – тот самый, который десятилетиями держал микрофон и вдохновлял людей петь прямо среди улицы. Все – как прежде: микрофон из рук в руки, без фонограммы, без глянца – только живой голос, хор толпы и энергия общего момента.

На воскресенье, 29 июня, запланирована еще одна съемка "Караоке на Майдане" – на этот раз в рамках другого масштабного мероприятия, фестиваля "Поколение", который также будет проходить на ВДНХ. В этот день продюсер снова выйдет к людям под открытым небом, а все желающие смогут спеть перед камерой и присоединиться к легендарному формату.

Фестиваль "Поколение", в рамках которого состоится следующая съемка, продлится три дня. На сцене выступят популярные украинские артисты: рок-группы "Друга Ріка" и "Скрябин" (с Юрком Юрченко), а также Ирина Билык.

В своем Instagram Игорь Кондратюк также анонсировал "Караоке на Майдане" в других двух городах Украины: 22 июня продюсер посетит с развлекательной программой Днепр, а 13 июля – Львов.

Последний раз программа выходила в эфир в январе 2019 года. За 20 лет она успела стать народной: ее транслировали четыре популярных телеканала, она открывала новые голоса, а для некоторых становилась стартом карьеры – в частности для таких артистов, как Виталий Козловский. В то же время шоу стало символом доступного и настоящего телевидения – где главный герой не звезда, а обычный человек с улицы.

Возвращение программы приурочено к 25-летию ее выхода на украинское ТВ. Именно в Киеве – и именно на ВДНХ – в свое время "закончилась" история "Караоке на Майдане", последний выпуск которого снимался еще 17 января 2019-го.

Ранее OBOZ.UA писал, что Игорь Кондратюк резко высказался о цинизме Оксаны Марченко. После полномасштабного вторжения РФ продюсер окончательно отрезал любые возможные связи с предательницей, которая в Украине активно популяризировала идеи "русского мира".

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