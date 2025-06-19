Игорь Кондратюк резко высказался о цинизме Оксаны Марченко: о чем с ней говорить – о вышиванках на фоне собора в Москве?

Игорь Кондратюк, музыкальный продюсер и судья многочисленных телевизионных талант-шоу, прокомментировал свои нынешние отношения с телеведущей Оксаной Марченко, с которой работал вместе много лет и дружил. После полномасштабного вторжения РФ Кондратюк окончательно отрезал любые возможные связи с Марченко, которая в Украине активно популяризировала идеи "русского мира".

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Об этом Игорь Кондратюк рассказал в интервью OBOZ.UA. Он резко высказался о возможности общения с телеведущей-предательницей, заявив, что не представляет, о чем мог бы с ней разговаривать или переписываться.

"А о чем она мне может написать?" – говорит Игорь Кондратюк, – "Да и не представляю, о чем мы могли бы говорить – о вышиванках на фоне собора в Москве или "духовных скрепах"? Марченко и ее муж – предатели. Это их преступный выбор. С предателями я не общаюсь".

Напомним, что еще до начала полномасштабной войны Кондратюк публично ставил под сомнение патриотическую позицию телеведущей. В предыдущем интервью OBOZ.UA он рассказывал, как обращался к тогдашнему руководителю СТБ Владимиру Бородянскому с требованием уволить Марченко с телеканала: "Я написал письмо Бородянскому об Оксане Марченко. Спросил, как мы будем сосуществовать в эфире, когда она промолчала, что россияне захватили Крым. Он мне ответил: "Игорь, я понимаю твой гнев, но Оксана – взрослая. Я не могу ее заставить что-то написать". Однако через год или два он таки уволил".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оксана Марченко пробила очередное дно и доказала, что нагло пропагандировала "русский мир" в Украине у всех на виду...

Полное интервью с Игорем Кондратюком читайте на OBOZ.UA здесь.

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