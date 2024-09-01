Лана Дель Рэй лаконично отреагировала на слухи о своих отношениях с экскурсоводом. Фото

Американская певица Лана Дель Рэй прокомментировала слухи о своем романе с экскурсоводом и "покорителем аллигаторов" Джереми Дюфреном. Она решила не писать подробные объяснения, а ответила через 2 дня одним словом.

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"Певица отреагировала на пост в Instagram 31 августа, в котором отмечалось, что существуют "новости о новом мужчине Ланы Дель Рэй". Речь шла, что Дюфрен "является гидом по аллигаторам, который недавно расстался со своей женой".

В частности, в соцсети X появился пост якобы дочери Джереми. Она написала, что узнала про новый роман отца с певицей через социальные сети и поделилась своими мыслями обо всем происходящем. На время написания материала девушка сделала свой профиль в соцсети частным, что не дает убедиться, не удалила ли она пост.

"О моем папе и Лане из моих последних твитов. Если будет какая-то новость, я сообщу ее, но пока мне ничего сообщить. Я почти не разговариваю с папой, не говоря уже о его личной жизни. Я просто шокирована тем, с кем он встречается", – говорилось в твите.

Лана Дэль Рэй в субботу решила лаконично ответить на слухи. "Нет, – коротко написала она и добавила новым сообщением: – Кроме того, это не его дочь в Твиттере (Х)".

В соцсети также появился якобы скриншот личного сообщения Ланы Дэль Рэй с разъяснением ситуации (его достоверность неизвестна).

"Что касается Джереми и его семьи, я прошу вас быть очень уважительными к ним и ко мне. Старайтесь не распространять ложную информацию и поддерживать разговор между собой в положительном ключе, ведь это положительная ситуация. Я заслуживаю этого, они заслуживают этого, и вы заслуживаете того, чтобы рассказ был счастливым и положительным, чтобы я и они не испытывали стресса. Остерегайтесь фальшивых самозванцев и любых новостей, которые кажутся вам шокирующими или непристойными. Спасибо, Л", – говорится в сообщении, написанном от имени певицы.

Впрочем, Дель Рэй давно знакома с Дюфреном. Слухи об их романе появились после того, как их заметили, держась за руки, в минувшие выходные в Великобритании на фестивале Reading & Leeds. В частности, как пишет Billboard, она еще в 2019 году публиковала фото с экскурсоводом во время тура по болотам недалеко от Нового Орлеана и подписала: "Джереми, позволь мне быть капитаном в Артуровском туре на воздушных лодках".

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