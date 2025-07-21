Лайма Вайкуле, которая поддерживает Украину, дала прогноз относительно будущего России: возвращается в прошлое 'семимильными шагами'

Легендарная латвийская певица Лайма Вайкуле, которая с начала полномасштабного вторжения открыто выступает против российской агрессии, публично высказалась об общественной ситуации в РФ. Она не сдерживала эмоций и заявила, что современная Россия стремительно теряет свободу и возвращается к советским временам, при этом разрушая судьбы нового поколения.

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Артистка подчеркнула: то, что сейчас происходит в стране-агрессоре, – это не только политический абсурд, а якобы настоящая трагедия для молодых людей, которые выросли в открытом мире и не понимают, почему теперь их ждет новая реальность, где за слово можно пострадать. Об этом Вайкуле рассказала в интервью "Латвийскому радио 4", где поделилась не только своим видением будущего России, но и поставила под сомнение нравственность происходящего в условиях войны.

"Мне кажется, что туда (в СССР. – Ред.) идут семимильными шагами, не позавидуешь. Особенно молодым людям, которые родились в свободной России. Вот эти люди, которые родились там, они не понимают, что происходит. Потому что они не знали, что во время Перестройки все можно было. Они были людьми мира. И вдруг нельзя сказать это, нельзя говорить то... Это ужасно. Трагедия для молодежи", – сказала артистка.

Она также отметила, что ей обидно смотреть, как на людей наклеивают ярлыки "иноагентов" только за инакомыслие или открытую позицию. По словам Вайкуле, это все выдумки пропагандистов, которые пытаются очернить тех, кто не поддерживает насилие. Она подчеркнула, что всегда была и остается "за мир".

Ранее OBOZ.UA писал, что ALEKSEEV отказался выступить на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда приедут Потап и Каменских. Артист не планирует концертов за пределами страны.

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