Квиткова зачитала рэп с Klavdia Petrivna: неожиданный дуэт с благотворительной целью разорвал сеть. Видео

Украинская блогер-миллионница Даша Квиткова неожиданно зачитала рэп в дуэте с самой загадочной певицей Украины Клавдией Петровной (Klavdia Petrivna). Знаменитости объединились ради благотворительной цели – открыть сбор на зимнюю форму для женщин-защитниц ВСУ.

Видео дня

"Женщинам на фронте очень не хватает зимней формы, а мужская создает дискомфорт и сковывает движения. Зима близко, с каждым днем на улице становится все холоднее, поэтому просим вас не медлить и быстрее помочь согреть наших защитниц", – говорится в общем сообщении звезд. Для инфлюэнсера это первый музыкальный опыт, а сам коллаб эк-участница "Холостяка" назвала крайне неожиданным.

В клипе блогер предстала в дерзком и даже хулиганском образе, сделав афро-косички, украшенные жемчужинами. В то время как Квиткова читает рэп среди боксерских груш, Клавдия Петровна появляется на экране в привычном амплуа, но уже с открытым лицом.

Певица сидит среди красных театральных кресел, одетая в темную шляпу и сияющее платье. К образу артистка добавила черные очки и яркую помаду.

С выходом ролика, соцсети разразились бурной реакцией:

"Хочу теперь этот трек полностью, чтобы слушать. Мега крутые".

"Это мощно и креативно. Присоединяюсь".

"Ничего себе, вот Даша поет. Крутые девушки. Очень круто и донат отправляется в баночку"

"Ой несется!"

"Это пожар".

"Имеем цель, идем в ва-банк".

"Топ коллаба ради важной цели".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как организаторы скандального концерта Нади Дорофеевой в Червонограде Львовской области, после которого произошла стрельба, передали защитникам 250 тысяч гривен. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!