Квиткова зачитала рэп с Klavdia Petrivna: неожиданный дуэт с благотворительной целью разорвал сеть. Видео
Украинская блогер-миллионница Даша Квиткова неожиданно зачитала рэп в дуэте с самой загадочной певицей Украины Клавдией Петровной (Klavdia Petrivna). Знаменитости объединились ради благотворительной цели – открыть сбор на зимнюю форму для женщин-защитниц ВСУ.
"Женщинам на фронте очень не хватает зимней формы, а мужская создает дискомфорт и сковывает движения. Зима близко, с каждым днем на улице становится все холоднее, поэтому просим вас не медлить и быстрее помочь согреть наших защитниц", – говорится в общем сообщении звезд. Для инфлюэнсера это первый музыкальный опыт, а сам коллаб эк-участница "Холостяка" назвала крайне неожиданным.
В клипе блогер предстала в дерзком и даже хулиганском образе, сделав афро-косички, украшенные жемчужинами. В то время как Квиткова читает рэп среди боксерских груш, Клавдия Петровна появляется на экране в привычном амплуа, но уже с открытым лицом.
Певица сидит среди красных театральных кресел, одетая в темную шляпу и сияющее платье. К образу артистка добавила черные очки и яркую помаду.
С выходом ролика, соцсети разразились бурной реакцией:
- "Хочу теперь этот трек полностью, чтобы слушать. Мега крутые".
- "Это мощно и креативно. Присоединяюсь".
- "Ничего себе, вот Даша поет. Крутые девушки. Очень круто и донат отправляется в баночку"
- "Ой несется!"
- "Это пожар".
- "Имеем цель, идем в ва-банк".
- "Топ коллаба ради важной цели".
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