Николас Карма подколол Каменских из-за "кисты": собеседник-француз за 10 месяцев выучил украинский язык и похвастался результатом. Видео

Львовский блогер Николас Карма иронично упомянул скандальное заявление Насти Каменских о "кисте", когда пообщался с французом Николя, который за 10 месяцев выучил украинский язык. Иностранец настолько хорошо овладел языком, что почти избавился от акцента, а объяснения певицы-беглянки о якобы проблемах со здоровьем из-за украинского языка стали поводом для шутки.

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Об этом говорится в новом видео Николаса Кармы, который встретил пару в центре Львова. Мужчина оказался родом из Прованса и рассказал, что живет в Украине уже два года.

Именно тогда Карма поинтересовался, сколько времени его собеседник изучал украинский.

"Ну, я выучил примерно за 10 месяцев", – ответил француз.

После этого блогер в шутку поинтересовался, не возникало ли у мужчины проблем со здоровьем из-за изучения украинского, а именно возможной появлением "кисты". Карма, очевидно, сослался на нашумевшую историю Насти Каменских, которая объясняла возвращение к русскому языку новообразованиями, из-за которых едва не потеряла голос.

"Проверили, кисты нет, все в порядке?" – спросил он.

"Нет. Не выросла", – ответили собеседники.

Француз рассказал, что изучает украинский по другой причине. Он объяснил, что имеет провансальское происхождение, а язык его предков фактически исчез из-за того, что люди постепенно перешли на французский.

Именно поэтому мужчина подчеркнул, что не хочет, чтобы украинцы повторили ошибку провансальцев и из-за равнодушия утратили свой язык.

"Я не хочу, чтобы украинцы повторили ту ошибку, которую совершили мы, провансальцы, просто проявив равнодушие к своему языку. Язык – это сердце любой нации", – сказал француз.

Вместе со своей спутницей он также продемонстрировал необычные образы: иностранец был одет в костюм, купленный в секонд-хенде, а его спутница – в ретро-платье и шляпку, о которой давно мечтала и которую также нашла в секонд-хенде.

Шутка прозвучала на фоне недавнего заявления Насти Каменских о причинах, по которым она вновь стала использовать русский язык как в личной жизни, так и в публичном пространстве. Певица, которая после начала полномасштабной войны заявляла о переходе на украинский язык, рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, что во время периода, когда она говорила на украинском, у нее якобы образовалась киста, а сама она потеряла голос.

"У меня как раз тогда был тур, и, представляешь, у меня появилась киста, и я потеряла голос. Честно говоря, я даже не знала, что с этим делать. У меня был шок. Я отменяла концерты", – вспоминала артистка.

По словам Каменских, после этого она обратилась к психологу. Певица утверждала, что специалист посоветовал ей вернуться к русскому языку, поскольку ее тело якобы "не воспринимает" украинский.

"Я пошла к психологу, и мой психолог говорит: "Вернись к русскому языку. Твое тело это не воспринимает". Здесь же вопрос не в том, кому принадлежит этот язык. Это же чистая психосоматика", – заявила Каменских.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Настю Каменских высмеяли со сцены "Фабрики звезд", на которую она мечтала попасть.

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