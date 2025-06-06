Как сейчас живет самый скандальный участник 'Холостяка' Андрей Искорнев родом из России: Григорий Решетник вспомнил последнюю встречу

Прошло более десяти лет с тех пор, как на экраны вышел третий сезон романтического реалити "Холостяк", главным героем которого стал пластический хирург из Москвы Андрей Искорнев. Его сезон называют одним из самых скандальных в истории проекта: зрители до сих пор вспоминают любовные интриги, драму вокруг беременности одной из участниц и внезапные изменения в финальном выборе. Однако после завершения шоу Искорнев исчез из украинского информационного пространства.

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Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник в интервью Мирославе Мандзюк вспомнил, что связь с Андреем давно потеряна. По его словам, после завершения съемок они не поддерживали контакт, а дальнейшая жизнь Искорнева не связана с Украиной.

"Мы снимали в 2012-13 годах еще до всех событий (войны в Украине, которая началась в 2014 году. – Ред.). Как он сейчас? Я не общаюсь с ним. Чем он живет сейчас – не могу сказать. Я не виделся с ним, не слышал лет 10", – отметил Решетник.

Сейчас Андрей Искорнев, по данным его Instagram-страницы, проживает в США. Он указывает именно американское местонахождение, однако личную жизнь почти не афиширует – в профиле исключительно публикации профессионального характера. Искорнев работает пластическим хирургом, специализируется на эстетических и реконструктивных операциях на лице. Его аудитория преимущественно русскоязычная. В сентябре 2024 года он проводил онлайн-курс по хирургии для россиян, и во время трансляции на экране был заметен российский флаг.

Несмотря на украинские корни, Искорнев не сделал ни одного публичного заявления о войне России против Украины. Он также не высказывался в поддержку Кремля, однако сотрудничал с публичными лицами, которые открыто поддерживают российскую агрессию. Среди его клиенток – телеведущая Маша Малиновская, актриса Эвелина Бледанс и "сваха всей России" Роза Сябитова. Все трое публично одобряют действия российских властей. Также Искорнев выполнял омолаживающие процедуры для уроженки Мукачево Лолиты Милявской, которая неоднократно высказывала пророссийские позиции и предала Украину.

Это не единственная неоднозначная страница в биографии хирурга. После 2014 года он появлялся в качестве эксперта на одном из российских телеканалов, что имеет признаки пропаганды. Там он участвовал в шоу, где помогал участникам изменить внешность.

Стоит напомнить, что сезон "Холостяка" с Искорневым вызвал широкий резонанс. В финале врач выбрал Анну Козырь, однако уже после завершения шоу стало известно, что от него забеременела другая участница – Яна Станишевская. Искорнев оставил победительницу, чтобы строить отношения с Яной, но девушка пережила потерю ребенка. Через некоторое время пара разошлась, и Искорнев начал встречаться с третьей финалисткой – Ириной Скориковой. Они даже планировали совместное будущее и жили на две страны, но и эти отношения не сложились. Впоследствии Андрей признался, что вернулся к любимой со студенческих лет.

Ранее OBOZ.UA писал, как сложились судьбы других героев шоу "Холостяк" и "Холостячка". В 2011 году впервые на украинском ТВ показали отечественную адаптацию популярного реалити.

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