Куда исчезла Слава Фролова из 'Украина имеет талант' и как она изменилась за 10 лет. Фото

Украинская телеведущая, журналистка и режиссер Слава Фролова долгое время была любимицей зрителей благодаря своей доброжелательности и мягкости как судья шоу "Украина имеет талант". Однако по завершении работы над проектом она исчезла с телеэкранов и почти перестала появляться в публичном пространстве.

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Хотя во время съемок шоу телеведущая общалась исключительно на русском, после начала большой войны она вычеркнула русскоязычность из своей жизни. А вот почему Слава Фролова отошла от телевидения, чем занимается сейчас и как изменилась ее жизнь за последние 10 лет, расскажет OBOZ.UA дальше.

Участие в проекте принесло Фроловой широкую популярность. Она стала судьей первого сезона шоу в 2009 году и сразу отличалась своей доброжелательностью и поддержкой участников. В то время как ее коллеги могли резко критиковать выступления, Слава всегда находила правильные слова, чтобы поддержать даже не прошедших дальше.

Зрители полюбили ее за искренность и положительную энергетику. Она принимала участие во всех сезонах проекта до 2016 года. Но после окончания шоу Фролова неожиданно скрылась с телеэкранов.

Почему Слава Фролова исчезла с телевидения

После завершения работы в "Украина имеет талант" Фролова решила отойти от шоу-бизнеса и сосредоточиться на развитии украинской культуры. Еще в 2012 году она основала организацию Slava Frolova-Group, поддерживающую молодых украинских художников.

Одним из известнейших ее проектов стал фестиваль ART-Пикник, который проходил в разных городах Украины. Мероприятие имело целью популяризацию искусства среди широкой аудитории и привлечение людей к творчеству. Фролова также инициировала конкурс детского рисунка ROCKIT, помогающий детям развивать свой талант и уверенность в себе.

Кроме этого, телеведущая посвятила больше времени семье. Она воспитывает двоих детей – сына Марка, занимающегося графическими романами, и дочь Серафиму.

Чем занимается Слава Фролова во время войны

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Фролова не осталась в стороне от общественных событий. Она активно ведет свой блог, где освещает события войны, рассказывает о преступлениях оккупантов и призывает поддерживать ВСУ.

Телеведущая также принимает участие в благотворительных инициативах – помогает собирать средства на нужды военных и занимается волонтерской деятельностью. Кроме того, она продолжает работать в сфере культуры, организуя образовательные лекции и поддерживая художественные проекты.

В 2022 году она записала видеообращение, в котором рассказала о своей новой роли во время войны: "До войны я делала культурно-социальные, образовательные проекты и многое другое. Но большинство людей в Украине и за ее пределами знают меня, как судью ТВ-шоу "Украина имеет талант". Сейчас, как и большинство украинцев, я – волонтер. Грузы, фуры, люди, дети, медикаменты, эвакуация и безусловно информационный фронт. Наши с вами жизнь, вопреки нашей воле, разделили на до и после".

В то же время ее коллега Игорь Кондратюк утверждал в интервью OBOZ.UA, что Слава Фролова с началом полномасштабного вторжения находится за границей.

"Слава Фролова сейчас за границей, но я не уполномочен рассказывать, где именно. Она на связи. Мы периодически пишем друг другу, что очень соскучились. Когда планировался десятый сезон телешоу "Украина имеет талант", мы надеялись, что нас тоже привлекут к участию. Меня, правда, приглашали посидеть четвертым судьей, который по сценарию постоянно менялся, но уже не вспомню, что помешало принять участие", – сказал Кондратюк.

Когда в 2021 году место Фроловой в жюри заняла Ксения Мишина, многие поклонники шоу выразили недовольство. Однако Слава Фролова призвала не критиковать новую судью, отметив: "Как вам не стыдно? Это я спрашиваю у тех, кто устроил травлю Ксении Мишиной, которая прошла кастинг и получила роль в жюри в "Украина имеет талант". Дайте шанс новым лицом делиться своей энергией, талантом и любовью!"

Пока неизвестно, постоянно ли телеведущая находится в Украине. Она продолжает работать в художественной сфере, участвует в международных мероприятиях, однако точное место жительства публично не разглашает.

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