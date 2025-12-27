Куда исчез и чем сейчас занимается Василий Лазарович, который должен был представлять Украину на Евровидении 2010: громкий скандал разрушил его карьеру

В 2010 году украинский исполнитель Василий Лазарович должен был представить нашу страну на Евровидении, ведь его кандидатуру одобрили в Национальной телекомпании Украины. Однако выйти на международную арену ему так и не удалось из-за сильного возмущения общества тем, что не было проведено привычного национального отбора. Кроме того, тогда появились слухи, что артист якобы писал письмо Виктору Януковичу с просьбой допустить его к конкурсу. Хотя певец отвергал все упреки о контакте с беглым президентом, на Евровидение вместо него поехала Елена Тополя (Alyosha), а скандал разрушил его карьеру.

Видео дня

Все попытки развивать творческий путь в Украине заканчивались для исполнителя угрозами, поэтому в конце концов он согласился на работу в Италии и исчез из отечественного информационного пространства. В эксклюзивном интервью OBOZ.UA Василий Лазарович рассказал, как сейчас сложилась его жизнь.

"Столько угроз и хейта, в частности со стороны журналистов, через которые я прошел после Нацотбора на Евровидение 2010, думаю, ни один исполнитель не переживал за всю жизнь. После этого я еще имел несколько проектов в Украине, но за что бы ни брался – получал анонимные письма с предупреждениями, что мне никто не даст работать и дальше будет только хуже. Сначала я относился к этому скептически, ведь думал: кому сегодня не угрожают? Но в конце концов получалось так, что каждый мой шаг заканчивался минусом", – вспомнил певец.

В тот период Василий Лазаревич имел довольно много знакомств с интересными композиторами, что и стало одной из весомых причин его выезда за границу. Он подписал контракт на подготовку сольного проекта с последующим сотрудничеством с лейблами, после чего получил предложение перебраться в Италию. Как отметил артист, именно в этой стране самые сильные исполнители в его стиле – классический кроссовер.

Сейчас Василий Лазарович проживает в Чехии. Там он продолжает заниматься музыкой, а после длительной паузы уже даже выпустил сингл "Сокіл". По словам певца, этот трек отражает состояние его души и единения с украинским народом в борьбе за свободу и волю. С помощью композиции артист планирует постепенно возвращаться в украинское информационное пространство.

"Частично я занимаюсь музыкой, но не люблю в ней слово "коммерция". Коммерция должна быть фидбеком, а не трендом или целью. Ты находишь собственную философию, открываешь себя как музыкант, несешь в мир то богатство, которым наградил тебя Бог, и максимально выполняешь свою миссию. А коммерция – это уже задача музыкального маркетинга: помочь тебе зазвучать для той аудитории, которая почувствует в тебе потребность музыкального продукта. И это, по моему мнению, должны понимать все музыканты", – высказался артист.

Полное интервью с Василием Лазаровичем читайте здесь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, куда исчез Александр Скичко, который был ведущим Евровидения в Украине, но ушел в политику.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!