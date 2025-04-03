Куда исчез Александр Скичко, который был ведущим Евровидения в Украине, но ушел в политику

В течение длительного времени Александр Скичко был успешным шоуменом, который принимал участие во многих отечественных проектах и даже примерял роль ведущего песенного конкурса Евровидение. Он неоднократно менял сферу своей деятельности, а в определенный период даже отошел от творчества и стал председателем Черкасской ОГА.

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Однако все же знаменитость окончательно не связал свою жизнь с политикой и ушел с должности. OBOZ.UA расскажет, чем занимается Александр Скичко.

Первая волна популярности накрыла звезду после участия в шоу "Україна має талант". Он довольно ловко пародировал политиков, и запал в душу зрителям. Участие в проекте стало неплохим толчком в карьере Скичка, поэтому впоследствии он был ведущим передач "Подъем", "Пой как звезда", "Звездный путь" и многих других. В 2017 году он вместе с Владимиром Остапчуком провел песенный конкурс Евровидение, который проходил в Киеве. Шоумен стал еще более узнаваемым, однако решил поставить творческую карьеру на паузу.

С 29 августа 2019 года по 29 января 2021-го Александр Скичко был депутатом Верховной Рады Украины девятого созыва. Он присоединился к партии "Слуга народа". 29 января 2021 знаменитость начал занимать должность руководителя Черкасской ОГА. Однако в марте 2022-го Скичко принял решение покинуть пост. Он был уволен Владимиром Зеленским "согласно поданному им заявлению". Знаменитость объяснил свое решение так: "Я на месте, продолжаю работать. Но в период войны военными должно руководить военный". Затем Скичко решил заниматься бизнесом и ушел в волонтерство.

Однако, похоже, что больше всего украинцу пришлась по душе творческая деятельность. Он создал собственный канал на YouTube, где планирует говорить о "современных и актуальных темах". Стоит отметить, что, хотя Скичко и выбрал блогерскую деятельность, почти не ведет соцсети.

Но его жена Елизавета довольно часто делится контентом в своем Instagram. Женщина публикует достаточно много постов с геолокацией Италии, однако на большинстве фотографий позирует на камеру сама или с детьми. Александр Скичко на снимках из-за границы появляется довольно редко. Это может указывать на то, что семья звезды выехала, а он остался в Украине и время от времени посещает любимую с детьми.

На общих кадрах Елизаветы с избранником в большинстве случаев указана геолокация Киева. Довольно часто в комментариях к подобным фотографиям женщина отмечает: скучала по любимому, что намекая на то, что семья живет на расстоянии.

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