'Кто-то, возможно, будет бросать яйца': Павел Зибров назвал причину, почему не появится на концерте памяти Степана Гиги

Народный артист Украины Павел Зибров сообщил, что не появится на концерте памяти исполнителя Степана Гиги, который состоится 28 марта в столичном "Дворце спорта". Как отметил знаменитость, семья покойного коллеги не пригласила его выступить на мероприятии, поэтому приходить туда как обычный зритель он тоже не планирует.

Кроме того, по словам Зиброва, своим появлением на концерте он может вызвать негативные эмоции у людей, которые ошибочно преувеличивали уровень их взаимоотношений с Гигой, поэтому не хочу подвергаться неприятностям. Об этом артист рассказал в комментарии для BLIK.ua.

После похорон Степана Гиги Павел Зибров столкнулся с резкой критикой в сети, поскольку не появился на траурной церемонии. Певца начали упрекать в том, что он не провел в последний путь человека, с которым якобы очень близко дружил. На самом же деле, как отметил Зибров, они с покойным исполнителем были просто коллегами.

"Там хайпа столько было со мной, с Бобулом, что мы его друзья. Почему-то на западе Украины решили, что мы друзья. А мы просто коллеги. Я Гигу видел 5-7 раз, где-то мы пересекались в жизни", – объяснил певец.

Не получив официального приглашения и желая избежать очередного негатива в свою сторону, Павел Зибров решил не посещать концерт памяти коллеги: "Я не могу сам прийти. Там кто-то, возможно, будет бросать яйца. Или снова будет говорить что-то. Не надо нарываться".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, от участия в мероприятии отказалась исполнительница Кристина Соловий. Как объяснила знаменитость, организаторы концерта не связывались с ней для обсуждения деталей выступления, поэтому она даже не знала, что есть в перечне заявленных артистов.

