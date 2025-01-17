Кристина Соловий в день рождения показалась в объятиях брата – офицера разведки и назвала самое заветное желание

Сегодня, 17 января, украинской певице Кристине Соловий исполнилось 32 года. В свой день рождения артистка показалась в объятиях родного брата – офицера разведки Евгения, который защищает Родину от врагов в составе 65 бригады.

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Соответствующее изображение звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В комментариях под постом исполнительница рассекретила свое заветное желание: хочет, чтобы как можно скорее в нашей стране наступил мир.

На трогательной фотографии Кристина Соловий крепко прижалась к своему брату. Артистка позировала на камеру в стильном луке, где объединила черный гольф с колготками в тон. Акцентным элементом наряда стала красная мини-юбка. Со своей стороны Евгений показался в темном свитере и военных брюках.

"Сегодня мне 32 и все, чего я хочу, чтобы закончилась война. Я выступала для военных более 150 раз, отыграла десятки благотворительных концертов, делала и поддерживала сборы для вас и ваших близких. Но последние полгода мое сердце и ум на Запорожском направлении с ближайшим для меня родным братом Евгением, офицером разведки 65 бригады", – поделилась знаменитость.

Дополнительно Кристина Соловий обратилась к своим поклонникам с просьбой помочь закрыть сбор на машину с системой РЭБ для близкого родственника и его собратьев. По словам певицы, она, к сожалению, самостоятельно не справится с такой суммой, а поддержка подписчиков станет для нее лучшим подарком.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Женя Галич признался, зачем пошел на "свидание" с Кристиной Соловий и почему теперь ему неудобно перед женой.

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