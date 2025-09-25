43-летняя телеведущая и крестница диктатора Путина Ксения Собчак решила доказать, что "москва никогда не спит" даже тогда, когда над ней гудят беспилотники. Пока российская противовоздушная оборона пыталась сбить дроны над столицей, а пассажиры самолетов кружили над соседними городами, не имея возможности приземлиться, в центре Москвы происходило совсем другое шоу.

Собчак устроила вечеринку Prime Era, посвященную "гламурным нулевым". Атмосфера была соответствующая: диско-шары, клипы Тимати на экранах, блестки, красный и розовый декор. Вот только местным новостным пабликам и нардепам очень не понравилась пафосность "мероприятия", поэтому в сторону пропагандистки сразу полетели обвинения в стиле "шабаш упырей".

Меню для избранных

Настоящим символом вечера стали не танцы под "Москва никогда не спит" российского DJ SMASH, а тазик черной икры, из которого гости по очереди "черпали счастье". На столах – устрицы, лобстеры, морские ежи, шампанское реками.

DJ Smash, который также был среди приглашенных, показал в соцсетях, как именно выглядели эти "скромные угощения". Все это было особенно контрастным на фоне сообщений о задержках рейсов и взрывах в разных районах столицы РФ.

Дресс-код из прошлого

Хозяйка вечера, которая только недавно отдыхала во Франции, выбрала облегающее платье Dolce & Gabbana с акцентом на "остром" бюсте, меховую накидку и золотой чокер с надписью SEX. Своим образом она отдала дань уважения нулевым – временам, когда "блондинка в шоколаде" была главной тусовщицей Москвы.

Гости тоже поддержали стиль: Люся Чеботина воссоздала культовый образ Собчак из клипа Тимати, а Валерия Гай Германика позировала с бокалом вина и сумочкой Chanel, будто демонстрируя, что настоящий "гламур" бессмертен.

Программа вечера

"Праздник" превратился в настоящее шоу, которое по сценарию больше напоминало телевизионный концерт, чем частную вечеринку. На танцполе сразу после официальной части состоялась неожиданная "схватка" между Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак – они устроили танцевальный батл под популярные хиты. Атмосферу дополнила Татьяна Буланова: пропагандистка исполнила свои песни, но при этом привлекла танцовщицу-дублера.

Кульминацией вечера стало выступление самой Собчак – она взялась за диджейский пульт и несколько часов обеспечивала настроение гостей. Все это время в зале царила атмосфера эпатажа: яркие наряды, сцена с подсветкой и фейерверки под крышей лишь подчеркивали размах события. Звездные гости активно снимали происходящее на телефоны и сразу публиковали в соцсетях. Таким образом вечеринка мгновенно вышла за пределы зала и превратилась в публичное действо, которое вызвало противоречивую реакцию в обществе.

Реакция россиян: "шабаш упырей"

Не всем праздник показался уместным. Путинистка Вика Цыганова назвала вечеринку "шабашем упырей на костях солдат". Руководитель "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин раскритиковал мероприятие как вызов обществу, подчеркнув: "Собчак вроде бы ловит кайф от того, что показывает свою "прекрасную жизнь" на фоне всеобщей боли".

В соцсетях россияне активно обсуждают "мусорное корыто" с икрой и спрашивают, почему власть закрывает глаза на такие демонстрации пренебрежения.

Две Москвы в одной стране

Пока Собчак фотографировалась в золотом чокере, росавиация вводила режим "Ковер". Аэропорты останавливали работу, десятки рейсов задерживали или перенаправляли, а жители Москвы слышали взрывы в нескольких районах Москвы и области. Официально заявили о "сбитии 12 дронов.

Но, как показал вечер, гламурная Москва не особо переживает: одна половина города сидела в укрытиях и чатах, другая – танцевала под Serebro и делала селфи.

Несмотря на возмущение общественности, Собчак традиционно отделалась лишь несколькими критическими постами в Telegram. Утром она написала в своем блоге: "В общем, это был такой классный вечер! Я вас всех так люблю! Спасибо за вчерашний день, у меня какая-то самая счастливая прайм-эра".

Буквально в декабре 2023 года Ксения Собчак "погорела" на подобной вечеринке. Она была одной из присутствующих на "голой вечеринке", которую устроила телеведущая Анастасия Ивлеева. Тогда в сети поднялся скандал, который испортил репутацию многим российским "звездам".

