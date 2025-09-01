'Я сколько всего выслушала...' Елена Тополя ошеломила историей о паскудном поведении Потапа и рассказала, как проучила экс-коллегу

Украинская певица Елена Тополя вспомнила времена, когда сотрудничала с беглецом Потапом (настоящее имя – Алексей Потапенко) и Настей Каменских (NK), создавая вокальные аранжировки для их треков. По словам артистки, продюсер откровенно преуменьшал ее вклад в создание композиции и не давал возможностей для развития.

В определенный момент исполнительнице надоело такое отношение к себе, поэтому она проучила рэпера и отстояла себя. Об этом знаменитость рассказала в проекте "У ліжку".

"Все рассказывают, что я бэк-вокалисткой у них (Потапа и Каменских. - Ред.) была. Но я не была их бэк-вокалисткой никогда. Я не стояла ни у них, ни у других артистов, поя бэки на сцене. Нет. Я работала в студии со многими исполнителями, создавала вокальные аранжировки. Вот я придумывала партии и их исполняла. Очень много творчества моего вошло и в дуэт "Потап и Настя", такого как "ай да но-да-да-да-да-да-но-данай", "пырышки-пупырышки", "please don't love my brain" и так далее. Мы планировали и обсуждали с Лешей, что, поскольку я достаточно много делаю и это на энтузиазме, то дайте мне какие-то возможности тоже развиваться. Ну я просила об этом", – высказалась певица.

По словам Елены Тополи, Потап согласился помочь ей в развитии творчества, однако фактически это было лишь на словах. Она на несколько секунд появилась в клипе на песню "Не люби мне мозги", а в конце все равно вмонтировали кадры с Каменских. Как отметила артистка, в результате зрители даже не поняли, кто появился на экране.

"Было таких много моментов, которые меня не то, чтобы обижали, но я хотела протест свой выразить против этого всего. Я сказала, что больше не буду ни помогать, ни придумывать, ни записывать демки вам, ни бэки петь. Потом я психанула, пошла зарегистрировала частички текстов и мелодий, которые я создала, в авторское агентство. Лешина реакция была очень бурная. Я столько всего выслушала, после чего сказала: "Ах так? Ну, хорошо, я забираю свои права, все отменяю. Но чао, Бамбино". И все. Это была такая очень жирная точка, после которой я поняла, что пора немного транслировать, что ты не бесплатная вещь, которой можно попользоваться", – рассказала звезда.

К тому же, отвечая на вопрос ведущей о том, с кем бы никогда не вышла на одну сцену, Елена Тополя намекнула на Потапа. Она решила не называть конкретных имен, лишь отметила: "Наверное, с теми, кто сейчас активно обсуждается. Те, кто продолжают, наблюдая все, что происходит в Украине, давать интервью российским медиа, вообще нормально себя чувствовать еще и петь на русском".

