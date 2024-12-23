Козловский умилил новогодней фотосессией сына, который похож на звездного отца как две капли воды

Украинский певец Виталий Козловский поделился с поклонниками трогательными фрагментами новогодней фотосессии своего сына Оскара. Мальчик позировал на камеру в тематическом костюме главного героя зимних праздников – Санта Клауса.

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Соответствующие кадры появились на Instagram-страницах исполнителя и его супруги Юлии Бакуменко. Маленький Оскар, который похож на звездного папу как две капли воды, очаровал пользователей сети, которые оставили много приятных слов в комментариях.

Супруги показали видео, сделанное во время праздничной фотосессии, где можно заметить, что их сын чувствует себя довольно спокойно перед объективом камеры. Виталий Козловский с любимой избрали для своего наследника два образа. Сначала малыш позировал в красном комбинезоне и шапке в тон с белым помпоном. Вскоре Оскар превратился в маленького Санту, поскольку его одели в соответствующий костюм.

"Когда ты сын артиста и с самого детства повсюду чувствуешь себя как на сцене", – подписали фото супруги.

Много положительных эмоции вызвали кадры с новогодней фотосессии Оскара у поклонников творчества Козловского.

"Какой милый Сантик. Как быстро летит время. Оскарик уже так подрос".

"Он такой у вас классный. Пусть растет здоровенький!"

"Такой сладенький малыш. А глаза как у отца".

"Какой он милый и артистичный".

"Оскар, нельзя так миловать все пространство вокруг. Растет будущий сердцеед!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Козловского призналась, что ее больше удивляет как молодую маму.

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