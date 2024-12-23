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Козловский умилил новогодней фотосессией сына, который похож на звездного отца как две капли воды

Анастасия Какун
Шоу Oboz
1 минута
2,7 т.
Козловский умилил новогодней фотосессией сына, который похож на звездного отца как две капли воды

Украинский певец Виталий Козловский поделился с поклонниками трогательными фрагментами новогодней фотосессии своего сына Оскара. Мальчик позировал на камеру в тематическом костюме главного героя зимних праздников – Санта Клауса.

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Соответствующие кадры появились на Instagram-страницах исполнителя и его супруги Юлии Бакуменко. Маленький Оскар, который похож на звездного папу как две капли воды, очаровал пользователей сети, которые оставили много приятных слов в комментариях.

Козловский умилил новогодней фотосессией сына, который похож на звездного отца как две капли воды

Супруги показали видео, сделанное во время праздничной фотосессии, где можно заметить, что их сын чувствует себя довольно спокойно перед объективом камеры. Виталий Козловский с любимой избрали для своего наследника два образа. Сначала малыш позировал в красном комбинезоне и шапке в тон с белым помпоном. Вскоре Оскар превратился в маленького Санту, поскольку его одели в соответствующий костюм.

"Когда ты сын артиста и с самого детства повсюду чувствуешь себя как на сцене", – подписали фото супруги.

Много положительных эмоции вызвали кадры с новогодней фотосессии Оскара у поклонников творчества Козловского.

"Какой милый Сантик. Как быстро летит время. Оскарик уже так подрос".

"Он такой у вас классный. Пусть растет здоровенький!"

"Такой сладенький малыш. А глаза как у отца".

"Какой он милый и артистичный".

"Оскар, нельзя так миловать все пространство вокруг. Растет будущий сердцеед!"

Козловский умилил новогодней фотосессией сына, который похож на звездного отца как две капли воды

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жена Козловского призналась, что ее больше удивляет как молодую маму.

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