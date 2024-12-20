Королеву Камиллу заметили за рождественским шоппингом: какой подарок приобрела супруга Чарльза III

Британскую королеву Камиллу, выздоравливающую от инфекции грудной клетки, заметили за рождественским шоппингом в магазине Fortnum & Mason – магазине разных безделушек в Лондоне. По словам очевидцев, супруга монарха выбирала чай в подарок. Свидетели утверждают, что она предпочла черный чай с апельсином и корицей.

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Как сообщает Daily Mail, королеву почти никто из толпы не замечал, ведь не ожидал увидеть в обычном магазине. Однако с ней было несколько так называемых помощников, работающих на королевскую семью.

Камиллу заметил мужчина, который был в магазине и покупал чай для своей избранницы. Он посмотрел через стол и увидел жену монарха Чарльза III, стоявшую напротив него с такой же жестянкой напитка.

Источник своим неожиданным появлением в магазине продолжила давнюю традицию королевской семьи, посетив рождественский шопинг в магазин Fortnum & Mason.

Ранее в этом магазине закупалась подарками на новогодние праздники королева Елизавета II. Для этого она договаривалась о своем прибытии за несколько месяцев. Покойный монарх также часто предпочитала вручать родным чай на праздники.

"Перечень продуктов, которые они с матерью дарили, свидетельствует об их общем практическим наклоне, особой популярностью пользовались подносы для завтраков, наборы для завтраков, садовая мебель и тележки для хозяек", – говорится на сайте магазина, пишет источник.

Напомним, Рождество этого года королевская семья будет праздновать в большом кругу родственников. Король Чарльз III пригласил 45 гостей. Его сын, принц Уильям, утверждал, что с нетерпением ждет того дня, когда все смогут собраться вместе.

"Мы будем в Норфолке, в Сандрингеме. На Рождество нас будет 45. Будет не тихо, будет шумно. Готов ли я к Рождеству? Нет, ни в коем случае не готов", – рассказывал принц Уильям.

Ранее OBOZ.UA писал, как королевская семья проведет Рождество в этом году. Монаршую семью ждут подарки, таинственные гости и особый дресс-код.

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