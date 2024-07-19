Не из-за болезни. Кейт Миддлтон прервала семейный отпуск, чтобы обратиться к британцам

Представительница королевской семьи Великобритании Кейт Миддлтон, которая в течение последнего года появлялась на публичных мероприятиях только дважды из-за лечения рака, ненадолго отвлеклась от семейного отпуска, чтобы обратиться к народу. Официальное послание не касалось ее состояния здоровья. Монархиня поддержала Музей естествознания, недавно открывший новые сады в Южном Кенсингтоне.

Видео дня

Искреннее восхищение расширением территории заведения, побуждающего восстанавливать связь с окружающей средой, принцесса Уэльская поделилась в своем Instagram. 42-летняя монархиня стала покровительницей культурно-просветительского учреждения в 2013 году.

"Я чрезвычайно поддерживаю стремление музея создать особое пространство, которое поощряет людей всех возрастов восстановить связь с природой и узнать больше о том, как мы можем защитить наш природный мир", – отметила Кейт Миддлтон в обращении.

Она обратила внимание на то, что природа способна поддерживать наше физическое, психическое и духовное здоровье. Поэтому новые сады, открывшиеся в Музее естествознания, будут вдохновлять и трансформировать всех посетителей.

На новой территории заведения есть большие газоны, водно-болотные и лесные среды, которые заинтересуют как обычных посетителей, так и исследователей, 22-метровый скелет диплодока и много других интересных локаций.

Впервые Кейт Миддлтон была замечена на территории Музея естествознания в 2021 году. Тогда монархиня присоединилась к группе детей, находившихся на экскурсии.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит стилистка Кейт Миддлтон Наташа Арчер, которую называют "правой рукой" принцессы Уэльской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!