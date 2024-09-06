Королева нарушила протокол, а дворец завалили цветами: 27 лет назад похоронили принцессу Диану. Исторические фото

Почти три десятилетия назад, 6 сентября 1997-го, весь мир прощался с фавориткой британского народа, принцессой Уэльской Дианой. За неделю до похорон, королевская особа погибла в результате травм, попав в автомобильную аварию.

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Проезжая сквозь парижский туннель Pont de l'Alma, принцессу постиг несчастливый случай. Ее партнер Доди аль-Фаедом и водитель автомобиля погибли на месте. Диана была направлена в больницу, где впоследствии ушла в засветы.

Похоронили мать Уильяма и Гарри в Вестминстерском аббатстве, расположенном в Лондоне. Попрощаться с бывшей женой Чарльза пришли три миллиона человек, а 2 с половиной миллиарда следили за церемонией по телевизору.

Подданные приносили во дворец цветы и портреты погибшей. Рядом с гробом стояли тогдашняя королева Великобритании, сыновья принцессы и другие члены королевской семьи. Несмотря на специальный протокол, согласно которому запрещено кланяться монархам, ниже по статусу, бывшая свекровь леди Дианы Елизавета II поклонилась телу погибшей.

Принцессу похоронили в черном платье с длинными рукавами, которое она приобрела раньше, но не успела одеть при жизни. По словам приближенного к монархам источника, Чарльз не мог сдержать слезы перед тем, как подойти к гробу с телом бывшей возлюбленной.

Диана похоронена посреди Овального озера, расположенного рядом с имением Графа Чарльза и Карен Спенсеров. Младший брат принцессы решил, что именно вблизи дома, где они вместе выросли, будет покоится его сестра. Фото имения Элтроп, принадлежащее семье более 500 лет – смотрите в нашем материале.

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