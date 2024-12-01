Король Чарльз не пригласил младшего сына на Рождество: Гарри и Меган ждет 'горький' Сочельник

Король Великобритании Чарльз III не пригласил своего младшего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл присоединиться к семье на Рождество, традиционно празднуемое монархами в Сандрингемском дворце. В отличие от Уэльских – Уильяма и Кейт Миддлтон, которые будут отмечать Сочельник в кругу родных, герцог и герцогиня Сассекские вынуждены мириться с "горьким" чувством тоски по дому.

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Пара, как сообщил инсайдер журналу People, и их дети – 4-летний принц Арчи и 3-летняя принцесса Лилибет, проведут праздник в США. Гарри и Меган не праздновали Рождество со своими королевскими родственниками после того, как поженились в 2018 году.

По данным The Mirror, сезон новогодних празднований особенно огорчает младшего сына Чарльза. "Для Гарри это напоминает ему, что у него нет никого из его семьи, с кем можно было бы отпраздновать. Дети не увидят своих кузенов, а это была одна из его любимых вещей в детстве – все двоюродные сестры и братья вместе играли в Сандрингеме. Его может даже ранить видеть всех членов королевской семьи вместе, которые ходят в церковь и просто наслаждаются компанией друг друга", – отметил приближенный к герцогу источник.

Тем временем Маркл также сталкивается с эмоциональными качелями во время праздников из-за напряженности в семье. Хотя Меган, по всей вероятности, будет праздновать со своей матерью, Дорией Регланд, она остается отдаленной от своего отца Томаса Маркла.

В разговоре с OK! Magazine источник добавил: "У Меган есть только мама, поскольку шансы на примирение между ней и ее отцом почти нулевые". В своем документальном фильме для Netflix герцогиня Сассекская рассказала, что разорвала отношения с отцом перед женитьбой на принце Гарри после того, как его поймали на том, что он сотрудничал с папарацци за деньги.

Напомним, 40-летнего Гарри и 43-летнюю Меган также не пригласили на парад Trooping the Colour в июне этого года – ежегодное празднование дня рождения короля Чарльза, которое состоялось месяц спустя после того, как принц и его отец не встретились, когда герцог Сассекский находился на родине. Тогда спикер герцога объяснил пропущенную встречу "плотным графиком" короля на фоне постоянной напряженности в отношениях между Гарри, его отцом Чарльзом и старшим братом, принцем Уильямом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что на самом деле Елизавета ІІ думала о Меган Маркл. В 2017 году обладательница короны пригласила американку отпраздновать вместе Рождество в Сандрингемском дворце – еще до того, как Гарри и Меган официально связали себя узами брака. Подробности – в нашем материале.

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