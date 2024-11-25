Стало известно, что на самом деле Елизавета II думала о Меган Маркл: глоток свежего воздуха

Герцог и герцогиня Сассекские назвали своего второго ребенка в честь прабабушки Елизаветы II – дочь принца Гарри получила имя Лилибет. Впрочем, королевские наблюдатели до сих пор спорят, что на самом деле Ее высочество думало об избраннице внука Меган Маркл.

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Дискуссия стала особенно острой после скандалов во дворце, связанных с Гарри и Меган. Британские эксперты пролили свет на отношения между бывшей актрисой и монархом, пишет Daily Mail. Королева Елизавета тепло приняла Маркл, как часть большой семьи.

Несмотря на напряженность между герцогом и герцогиней и другими членами семьи, обладательница короны даже пригласила американку отпраздновать вместе Рождество в Сандрингемском дворце в 2017 году – еще до того, как Гарри и Меган официально связали себя узами брака. Стоит заметить, что Кейт Миддлтон, жене старшего внука Уильяма, приглашение провести вместе Сочельник поступило только после свадьбы.

Близкое окружение королевы отмечало, что Елизавета II видела в Маркл "глоток свежего воздуха для монархии". Она пыталась сделать все возможное, чтобы Меган как можно больше вошла в королевскую семью, пригласив любимую Гарри на службу в честь Дня Содружества, которая состоялась за два месяца до их свадьбы.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что принца Гарри могут депортировать из США из-за личного конфликта с Трампом: что между ними произошло и куда полетят Сассексы.

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