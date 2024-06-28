Копия звезды 'Дьявол носит Прада'. Известный визажист превратился в Мерил Стрип и поразил сеть

Известный визажист Алексис Стоун, любящий экстравагантные перевоплощения, на этот раз повторил образ героини фильма "Дьявол носит Прада" Миранды Пристли. Он удивил всех своим появлением на показе Balenciaga, прошедшем в рамках Недели моды в Париже.

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Драма вышла на экраны в 2006 году и стала культовым кино о модной индустрии. Роль стервозного редактора фэшн-журнала сыграла Мэрил Стрип.

Алексис показал процесс создания макияжа на своей странице в Instagram. В подписи к посту визажист отметил, что его команда три месяца работала над перевоплощением в Миранду. В интервью для британского Vogue Стоун признался: сначала он и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия планировали воссоздать лук Пристли на Met Gala.

"Но высшие силы запретили нам это делать, – сказал Алексис изданию. – Был только вопрос времени, когда мы сделаем это во время Недели моды. Большинство людей на модном показе сосредоточены на том, чтобы выглядеть как можно лучше, но я хочу выделяться среди всех".

Образ получился крайне правдоподобным, благодаря наклеенным частям лица, парику и накладным винирам. "Мы получили парик, и мне удалось раздобыть оригинальные солнцезащитные очки Миранды", – сказал знаменитость.

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