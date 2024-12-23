Комаров впервые за много месяцев показался на фото и объяснил, почему его 'потеряли' и чем все это время занимался ведущий

Дмитрий Комаров, украинский путешественник и ведущий популярного тревел-шоу "Мир Навиворот", впервые за многие месяцы показал свежий снимок и рассказал, где было все это время. В последний раз журналист появлялся в соцсетях в начале лета 2024 года.

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Новые фото изображают Комарова в военной лодке; в специальном снаряжении, вероятно, посреди шахты; в военном бронежилете вместе с неизменным оператором "Мира Наизнанку" Александром Дмитриевым. Как признался ведущий на своей Instagram-странице, "Комаров никуда не исчезал" – знаменитость принципиально не выходил в соцсети, ведь был занят важной работой.

"Instagram и Facebook специально в другом телефоне, который с собой не ношу, чтобы не отвлекаться от работы. Сегодня я его включил, чтобы поделиться с вами первым анонсом нового сезона "Мир Наизнанку. Украина", – говорится в сообщении путешественника. – Нашу новую экспедицию мы посвятили поискам силы украинцев".

В новом сезоне команда отправилась в особое путешествие, чтобы отыскать места, служащие народу источником несокрушимости. "От Ужгорода до Торецка, от Черниговщины до острова Змеиный. Мы проедем всю страну: с Юга на Север, с Запада на Восток, будем искать силу на земле и под ней, в воздухе и на воде. Этот сезон добавит вам оптимизма и неоднократно удивит", – анонсировал Комаров. Ведущий признался: раньше думал, что знает Украину, однако открыл немало неизвестного во время съемок.

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