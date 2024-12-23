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Макс Барских устроил сюрприз для фанатов: как прошёл громкий концерт артиста во Дворце спорта. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,0 т.
Макс Барских устроил сюрприз для фанатов: как прошёл громкий концерт артиста во Дворце спорта. Фото

21 декабря в киевском Дворце спорта отгремел концерт украинского певца Макса Барских – "Різдвяний Зорепад". 34-летняя звезда исполнил свои самые популярные хиты и подготовил поклонникам особый сюрприз, анонсировав выход англоязычной пластинки.

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Прямо со сцены артист поддержал военнопленных и призвал всех сограждан помнить наших защитников, который ежедневно рискуют жизнью, защищая Родину. Интересные детали из громкого выступления знаменитости OBOZ.UA рассказали в пресс-службе певца.

Макс Барских устроил сюрприз для фанатов: как прошёл громкий концерт артиста во Дворце спорта. Фото

Поскольку концерт был приурочен к Рождеству, были выбраны стилизованные декорации, где преобладали красные оттенки. Кстати, сам Макс Барских появился в первой части шоу в образе современного святого Николая. Он исполнил свои самые популярные хиты, среди которых: "Береги", "Тумани", "Я вже не ти", "В твоїх очах", "Танцювати" и многие другие.

Макс Барских устроил сюрприз для фанатов: как прошёл громкий концерт артиста во Дворце спорта. Фото

Макс Барских подготовил для фанатов неожиданный перформанс, чтобы исполнить композицию "Ритми", которую он записал с коллегой Надеждой Дорофеевой. Вместо артистки на сцене появилась небинарная личность, которая перевоплотилась в образ знаменитости. Но на этом сюрпризы от звезды мероприятия не закончились. Барских сделал анонс англоязычной пластинки, которая станет доступна для ценителей его творчества уже весной следующего года.

Макс Барских устроил сюрприз для фанатов: как прошёл громкий концерт артиста во Дворце спорта. Фото

К сожалению, не обошлось выступление и без непредсказуемых событий. Из-за объявления воздушной тревоги в столице концерт пришлось остановить на 30 минут, однако после отбоя развлекательное мероприятие было продолжено. Перед исполнением символической песни "Буде весна", певец произнес речь в поддержку женщин, который вернулись из плена, где подверглись пыткам.

"Друзья, сегодня, когда мы вместе с вами будем петь песню "Буде весна", я хочу, чтобы каждый из нас вспомнил о тех людях, которые вернулись из плена. Они находятся среди нас и нуждаются в нашей поддержке. Помним о людях, которые спасали и спасают нас ценой собственной жизни. Они смогли вернуться, и мы должны позаботиться о них и сделать так, чтобы украинская весна согревала их души", – отметил Макс Барских.

Макс Барских устроил сюрприз для фанатов: как прошёл громкий концерт артиста во Дворце спорта. Фото

Ранее OBOZ.UA рассказал, что топпиарщица украинского шоубиза назвала певца, объединившего всех украинцев после 24 февраля.

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