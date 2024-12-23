Макс Барских устроил сюрприз для фанатов: как прошёл громкий концерт артиста во Дворце спорта. Фото

21 декабря в киевском Дворце спорта отгремел концерт украинского певца Макса Барских – "Різдвяний Зорепад". 34-летняя звезда исполнил свои самые популярные хиты и подготовил поклонникам особый сюрприз, анонсировав выход англоязычной пластинки.

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Прямо со сцены артист поддержал военнопленных и призвал всех сограждан помнить наших защитников, который ежедневно рискуют жизнью, защищая Родину. Интересные детали из громкого выступления знаменитости OBOZ.UA рассказали в пресс-службе певца.

Поскольку концерт был приурочен к Рождеству, были выбраны стилизованные декорации, где преобладали красные оттенки. Кстати, сам Макс Барских появился в первой части шоу в образе современного святого Николая. Он исполнил свои самые популярные хиты, среди которых: "Береги", "Тумани", "Я вже не ти", "В твоїх очах", "Танцювати" и многие другие.

Макс Барских подготовил для фанатов неожиданный перформанс, чтобы исполнить композицию "Ритми", которую он записал с коллегой Надеждой Дорофеевой. Вместо артистки на сцене появилась небинарная личность, которая перевоплотилась в образ знаменитости. Но на этом сюрпризы от звезды мероприятия не закончились. Барских сделал анонс англоязычной пластинки, которая станет доступна для ценителей его творчества уже весной следующего года.

К сожалению, не обошлось выступление и без непредсказуемых событий. Из-за объявления воздушной тревоги в столице концерт пришлось остановить на 30 минут, однако после отбоя развлекательное мероприятие было продолжено. Перед исполнением символической песни "Буде весна", певец произнес речь в поддержку женщин, который вернулись из плена, где подверглись пыткам.

"Друзья, сегодня, когда мы вместе с вами будем петь песню "Буде весна", я хочу, чтобы каждый из нас вспомнил о тех людях, которые вернулись из плена. Они находятся среди нас и нуждаются в нашей поддержке. Помним о людях, которые спасали и спасают нас ценой собственной жизни. Они смогли вернуться, и мы должны позаботиться о них и сделать так, чтобы украинская весна согревала их души", – отметил Макс Барских.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что топпиарщица украинского шоубиза назвала певца, объединившего всех украинцев после 24 февраля.

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