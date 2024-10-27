KOLA призналась, сколько потратила на организацию концерта во Дворце спорта: не окупился

Певица KOLA, неделю назад выступившая на своем первом сольном концерте во Дворце спорта, призналась, во сколько ей обошлась организация события. Говорит, перформанс не окупился.

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Звезда утверждает, что расходы достигали семизначных цифр, но финансово ей никто не помогал – вся организация происходила из собственных сбережений и средств концертного директора. Об этом знаменитость рассказала в интервью "Неймовірної правди про зірок" незадолго до концерта.

"Оно не окупится. Это сто процентов. Очень дорогой концерт: экран – лям (миллион гривен. – Ред.), конструкция (главным атрибутом стала крыша дома на сцене. – Ред.) – лям... Там все цены измеряются лямами и пол лямами (сотнями тысяч. – Ред.)", – рассекретила певица.

KOLA также опровергла предположение, что ей финансово с организацией мог помочь муж. Оказалось, что тысячи приобретенных билетов тоже не смогли окупить все выступление.

"Это мои сохранения и нашего концертного директора. Конечно, когда люди покупают билеты, то, что они купили, мы вложили", – добавила артистка.

Впрочем, безумный ритм жизни – записи новых хитов и клипов, концерты – оказал большое влияние на ее психическое здоровье. Знаменитость пожаловалась на апатию и выгорание, но это не заставило ее отказаться от идеи дать концерт во Дворце спорта.

"Конечно! Это было периодами, это было и в этом году, и в прошлом. В январе этого года я лежала в Тель-Авиве, Израиль, на кровати, у меня была истерика в 9 утра. Когда уходил мой муж, я говорила: "Не иди, потому что я боюсь, что со мной что-нибудь произойдет. Мне плохо". То есть уже столь значительным было выгорание и, возможно, какая-то депрессия и усталость", – вспомнила она.

Ранее OBOZ.UA писал, что на концерте KOLA член команды артистки сделал предложение руки и сердца своей девушке. Она не ожидала такого события, но сказала "да".

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