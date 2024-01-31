Кого из участников шоу 'Зважені та щасливі' уже нет в живых: Руслана Писанка ушла в засветы четвертой

В сентябре 2011 года на телеканале СТБ вышел первый сезон популярного проекта "Зважені та щасливі", где люди с избыточным весом под пристальным наблюдением тренеров пытаются сбросить как можно больше лишних кило. Победителем и обладателем денежного вознаграждения становился тот конкурсант, который терял наибольший процент веса от своей первоначальной цифры на весах. О судьбе участников после завершения проекта известно немногое: кто из них сумел поддерживать свою новую форму, а кто снова сорвался – у каждого своя история. Впрочем, всегда резонансными и громкими становились новости о смерти "выпускников" реалити.

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Утверждать, что именно интенсивные нагрузки и сильный эмоциональный стресс повлияли на ухудшение здоровья участников "Зважені та щасливі", нельзя. Делать выводы на этот счет могут только врачи. Мы же тем временем лишь предлагаем вспомнить тех участников проекта, которых уже нет в живых.

Илья Яковлев

Участник третьего сезона "Зважені та щасливі" умер в мае 2015 года из-за инсульта. Ему было всего 32 года. Мужчина пришел на проект с весом 147 килограммов. Его участие в шоу запомнилось зрителям не только борьбой с нежелательными кило, но и любовной историей. Именно во время съемок Илья встретил свою любовь – Наталью Москаленко. Летом 2014-го пара поженилась, а уже через год мужчина ушел в засветы.

Как известно, на проекте Яковлев похудел на 48 килограммов.

Игорь Пашинский

В ноябре того же 2015 года украинцев шокировало известие о еще одной смерти экс-участника "Зважених та щасливих" – Игоря Пашинского, которому было 52 года. Он запомнился зрителям как самый тяжелый участник пятого сезона. За четыре месяца мужчина сбросил 51 кг.

Причиной смерти участника шоу "Зважені та щасливі", по словам его жены, стало неправильное диагностирование Пашинского. В конце концов, он умер в результате обширного инфаркта.

"Вскрытие показало, что сначала был неправильно поставлен диагноз, неправильно назначено лечение. Ему ставили капельницы, чтобы остановить язвенное кровотечение, и очень много, а этого делать было нельзя... Это халатность. У человека останавливается сердце, а нигде никого нет. Никого! Лечебного врача нет! Очень трудно вспоминать", – делилась жена Игоря.

Евгения Мостовенко

26 января 2017 года, через четыре дня после своего 44-го дня рождения, умерла Евгения Мостовенко – участница третьего сезона "Зважені та щасливі". Как известно, на проект она пришла вместе со своей дочерью. Первое взвешивание показало на весах Евгении 130 кг. За 9 месяцев женщина уменьшила эту цифру до 94-х. Впрочем, украинка утверждала, что продолжит худеть.

Причиной смерти 44-летней Мостовенко называют кровоизлияние в мозг.

Руслана Писанка

В седьмом сезоне к проекту присоединилась звездная участница – знаменитая телеведущая и актриса Руслана Писанка. На шоу она пришла со своим мужем Игорем Исаковым. Вес артистки на момент начала съемок в "Зважених та щасливих" равнялся 136 килограммам, а на момент финального выпуска – 94. То есть на шоу звезда сбросила 42 кг.

Новость о смерти выдающейся Русланы Писанки ошеломила украинцев 19 июля 2022 года. Сердце любимицы миллионов перестало биться в Германии, где она боролась с очень быстро прогрессировавшей онкологией. Звезда никому не говорила о своей болезни – знал только муж, который до последнего был рядом. Он, кстати, ответил на слухи о связи между смертью и участием актрисы в "Зважених та щасливих": "Знаете, только Бог знает, что могло влиять на это все. Как ни сложно было, это нас очень оздоровило. Все-таки "минус один человек", 80 килограммов на нас двоих. Как какое-то лекарство – если в маленьких дозах, то это лекарство, если в больших – яд. Немного было яда, но на 90 процентов – это был позитив".

Руслане Писанке было всего 56 лет. Ее смерть стала большой утратой для всего украинского народа.

Ранее OBOZ.UA писал, что на могиле Русланы Писанки поставили памятник. 17 ноября актрисе должно было исполниться 58 лет.

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