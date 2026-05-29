'Когда приезжаешь – видишь другое'. Леся Самаева призналась, что поразило в прифронтовом Харькове, куда отпустила дочь на съемки

Популярная актриса Леся Самаева ("Сумасшедшая свадьба", "Адская хоругвь, или Рождество Казацкое", "Домик на счастье", "Поезд "Червона рута", "Юрчишины") рассказала, почему не боялась отпускать дочь, актрису Марию Саминину в прифронтовой Харьков на съемки фильма "На драйве".А также призналась, что больше всего поразило ее в городе во время собственных гастролей после начала большой войны.

Артистка вспомнила, что впервые после полномасштабного вторжения приехала в Харьков со спектаклем – и увидела там совсем другую атмосферу, чем ожидала. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Мне не страшно было отпускать дочь, – рассказывает Леся Самаева. – Я сама езжу на гастроли в Харьков. И поняла одну вещь: когда смотришь на город издалека – кажется страшнее. А когда приезжаешь и оказываешься внутри этой жизни, видишь совсем другое. Я помню наши первые гастроли со спектаклем "Эгоистки" в Харькове после начала большой войны. И вот мы приехали – а город живет. Я увидела молодых красивых мам с колясками, влюбленных людей, кафе. И у меня тогда было ощущение: жизнь не остановилась. И так и должна быть. Мы не можем поставить ее на паузу, потому что другой просто не будет".

Актриса считает, что работа в реальном прифронтовом городе стала для артистов, в частности для ее дочери, которая сыграла в полнометражном фильме одну из главных ролей, важным опытом: "Потому что одно – играть войну где-то в павильоне. А другое – быть в реальном Харькове, жить под сиренами, просыпаться под тревоги и при этом снимать кино. Харьков очень чувствуется в этой истории".

Мария Саминина – дочь Леси Самаевой и артиста Театра Франко Андрея Саминина. Девушка тоже выбрала для себя актерскую профессию.

"В этом году заканчивает университет, и ей уже сейчас много присылают запросов на самопробы, – рассказывает о ней Леся Самаева. – И она мне говорит: "Ты же знаешь, как я: записала пробы и забыла". И мне это импонирует. Не жить в ожидании, не разрушать себя этими надеждами и разочарованиями. Говорит: "Выстрелит" – буду счастлива". Актерская профессия – это же не только об успехе и премьерах. Она еще и об умении выдерживать "нет". А с "На драйве" вообще интересная история была. Когда она проходила кастинг, режиссер даже не знал, что я ее мама. Это выяснилось позже. Я в какой-то момент сама пришла к ним на пробы – правда, ту роль потом убрали из сценария, сотрудничество не сложилось".

