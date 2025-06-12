'Когда мы начали встречаться, я был женатым'. Александр Ягольник во второй раз заключил брак

Александр Ягольник, композитор и экс-продюсер многих украинских звезд, в частности Натальи Могилевской, во второй раз женился. Его избранницей стала художница Светлана Бойко, с которой познакомился в Facebook.

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Об этом Александр Ягольник рассказал в разговоре с OBOZ.UA. Влюбленные вместе уже шесть лет, а познакомились, когда продюсер еще был женат.

"Наше знакомство со Светланой состоялось в соцсети, – рассказывает Александр Ягольник, – Она мне написала, призналась, что ей очень нравится группа "Игрушки" (Ягольник много лет продюсировал музыкальную группу, один из солистов коллектива был его родной брат Константин.) А увиделись вживую впервые на море в Лазурном – оба там отдыхали. Не подгадывали специально, чтобы встретиться, так совпало. Видимо, так вела судьба и высшие силы".

"По профессии Светлана – художница, – продолжает Александр, – Когда мы начали встречаться, я еще был женат. Но с появлением Светланы, с пониманием того, что мы близнецовое пламя друг для друга, все события ускорились: мы развелись с женой Натальей. Она – лидер одной из компаний, занимающейся косметикой".

"Нам не удалось сохранить дружеские отношения с первой женой, – добавляет Александр Ягольник, – Признаюсь откровенно, было очень тяжело и проблемно жить вместе эти годы, но наконец-то все закончилось". С первой женой Александр имеет взрослую дочь: "Мы ее подняли на ноги и после этого, как я считаю, необходимость существования нашего брака перестала быть актуальной". Союз с Натальей продлился 23 года.

Светлана моложе Александра, но, как он утверждает, не намного лет. "Чем меня покорила? – переспрашивает Ягольник, – Творческой натурой, теплотой. Мы одинаково мыслим, занимаемся одними и теми же духовными практиками. У нас очень много похожего".

Свадьба молодоженов прошла очень скромно: "Сейчас такое время, что не до пафоса. Все было не громко, уединенно, только вдвоем. После росписи посидели вдвоем в ресторане. Но постфактум решили все же рассказать об этом на Facebook, выставили фото". Александр говорит, что они со Светланой пока не думают о совместных детях: "Посмотрим, пока – мы сторонники чайлдфри. А там, как Бог даст".

Александр Ягольник – известный украинский продюсер, композитор, публицист, телеведущий. В 1990-х и 2000-х активно продюсировал украинских исполнителей и писал песни для известных артистов – Натальи Могилевской, Виталия Козловского, Асии Ахат, Натальи Валевской, Карины Плай, Оли Юнаковой, Ирины Сказиной, групп "Игрушки", "Гавана", Real O и многих других. У Натальи Могилевской и Александра Ягольника был роман в течение нескольких лет. Именно Ягольник способствовал ее всплеску популярности, в частности хитом "Ла-ла-ла", продажи которого достигли 1,5 млн копий. На вопрос, поздравила ли певица его со свадьбой, Александр ответил: "Мы с ней не общаемся уже лет десять".

Ранее OBOZ.UA писал, что Александр Ягольник в интервью нашему изданию эмоционально отреагировал на появление в ее семье двух дочерей. По его словам, Наталья уже имела опыт материнства, поэтому справится с этой ролью очень хорошо (в отношениях с бизнесменом Егором Долининым Могилевская воспитывала его троих детей. – Ред.).

Ранее, в интервью программе ЖВЛ, Александр Ягольник признавался, что очень любил Наталью: "Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы надо было жизнь отдать, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все, что можно вспоминать со словом "вау". Продюсер также намекал на то, что пара могла иметь собственного ребенка, однако Могилевская не захотела этого.

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