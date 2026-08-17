Украинские обменники принимают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта 17 августа

За выходные украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 17 августа они определили его в средние 44,4/45,01 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. ниже в покупке, но на те же 7 коп. віше в продаже, чем было вечером пятниці 14 числа.

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Переписали стоимость валюты и в банках – однако менее заметно. Там ее выставили на среднем уровне 44,47/44,98 грн (покупка/продажа), что на 2 коп. ниже в покупке, но осталось на прежнем уровне в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,9-45,1 грн (покупка/продажа). Так:

ПриватБанк – 44,9 грн;

ПУМБ – 45,1 грн;

Райффайзен Банк – 44,9 грн;

Универсал Банк – 44,95 грн;

Укрсиббанк – 44,99 грн;

Сенс Банк – 44,95 грн;

А-банк – 45 грн;

Правекс Банк – 44,95 грн;

Юнекс Банк – 44,95 грн.

Покупают же они ее по 44,3-44,55 грн. Так:

ПриватБанк – 44,3 грн;

ПУМБ – 44,5 грн;

Райффайзен Банк – 44,5 грн;

Универсал Банк – 44,45 грн;

Укрсиббанк – 44,45 грн;

Сенс Банк – 44,55 грн;

А-банк – 44,4 грн;

Правекс Банк – 44,5 грн;

Юнекс Банк – 44,35 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 23 августа) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 44,8-45,2 грн. Таким образом, и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Межбанк находится под контролем, а гривневые инструменты обеспечивают конкурентную доходность. Следовательно, в течение 17-23 августа горючее и импорт будут подогревать спрос на валюту, но депозиты, учетная ставка и политика НБУ будут работать как система "шумопоглощения", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов, начиная с 1914-го – в т. ч. 1996-го, 2013-го и др. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствуют требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центробанка). Такое же условие действует для элементов защиты купюр.

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