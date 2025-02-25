Klavdia Petrivna перенесла концерты в Польше и назвала причину

Украинская певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опришко, сообщила фанатам о переносе своих концертов в Польше, которые должны были состояться уже в начале марта. По словам артистки, соответствующее решение ей пришлось принять, поскольку после выступления во Львове она и вся творческая команда заболели.

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Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. Юная знаменитость отметила, что ее музыкальные шоу за границей пройдут в начале мая.

"Похоже, было опрометчиво с моей стороны устраивать встречи с интеллигенцией во Львове во время сложной эпидемиологической ситуации. Я и буквально вся моя команда подхватили вирус, из-за чего безопасно и ответственно провести репетиции и концерты в Польше сейчас, к сожалению, невозможно. Поэтому, должна сообщить вам, что концерты переносятся на начало мая. Совсем скоро сообщу вам новые даты", – написала певица.

Klavdia Petrivna призналась: сильно переживает за то, что не сможет в ближайшее время увидеться с ценителями своего творчества. Однако, как отметила исполнительница, она будет делать все возможное, чтобы концерты все же прошли.

Поклонники Klavdia Petrivna поддержали артистку в комментариях и пожелали ей скорейшего выздоровления:

"Я так ждала. Выздоравливайте! До встречи в мае!"

"Поправляйтесь как можно быстрее! Мы с нетерпением будем ждать новых концертов и их новых дат".

"Поправляйтесь, все будет хорошо".

Напомним, что первый минитур Klavdia Petrivna по городам Польши должен был состояться в начале весны. Артистка планировала встретиться с фанатами в Варшаве, Вроцлаве и Кракове первого, четвертого и пятого марта соответственно. Певица пообещала исполнить на мероприятиях композицию, которую ее поклонники раньше никогда не слышали.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Klavdia Petrivna анонсировала новый концерт в городе, где еще не пела.

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