Klavdia Petrivna анонсировала свой первый тур, но не в Украине: где выступит загадочная певица и сколько стоят билеты

Загадочная певица Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) в марте планирует отправиться в так называемый мини-тур по городам Польши. Артистка побывает со своим аккомпанементом в трех населенных пунктах и споет для иностранной публики.

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Как певица отметила в Instagram, она едет к "польской интеллигенции". Среди городов, где она побывает, оказались Вроцлав, Варшава и Краков.

"Ищи меня среди польской интеллигенции, потому что я еду в свой первый мини-тур!

1.03. – Варшава, Stodola

4.03. – Вроцлав, Klub A2

5.03. – Краков, Klub Studio

Старт продажи билетов в четверг (6.02)", – отметила Klavdia Petrivna.

По предзаказу цены на ее концерты в Польше варьируются от 159 до 299 злотых (приблизительно от 1629 до 3064 гривен).

Интересно, что артистка обещает спеть свою новую песню на концертах, которую еще нигде не слыхали. "Она может стать вашей музыкальной мантрой на весь год", – добавила исполнительница.

Стоит отметить, что в феврале "отгремят" два концерта Klavdia Petrivna во Львове. Артистка их специально приурочила ко Дню влюбленных (13 и 14 февраля) и пообещала новые романтические образы.

Ранее OBOZ.UA писал, что певица Анастасия Приходько объяснила, почему Klavdia Petrivna исчезла после концертов во Дворце спорта и назвала ее главную ошибку.

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