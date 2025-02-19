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"Вы столько писали..." Klavdia Petrivna анонсировала новый концерт в городе, где еще не пела

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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'Вы столько писали...' Klavdia Petrivna анонсировала новый концерт в городе, где еще не пела

Украинская певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опришко, порадовала поклонников новостью о предстоящем концерте. Артистка анонсировала выступление в городе Одесса, где раньше не появлялась с музыкальными шоу.

Видео дня

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. Знаменитость обнародовала видео с одного из своих концертов, куда добавила большое количество комментариев с вопросами от поклонников: "Когда же она посетит Одессу?"

"Вы столько писали, чтобы я приехала в Одессу... Поэтому впервые в Одессе будет солнце, жара. 23 мая начало в 19:00", – написала певица.

Как отметила Klavdia Petrivna, все желающие попасть на ее выступление уже могут приобрести билеты. На сайте по продаже их цена варьируется от 900 до 3000 гривен.

"Вы столько писали..." Klavdia Petrivna анонсировала новый концерт в городе, где еще не пела

Напомним, в начале февраля юная артистка анонсировала свой минитур по городам Польши. Исполнительница побывает во Вроцлаве, Варшаве и Кракове, а ее выступления пройдут первого, четвертого и пятого марта. По словам Klavdia Petrivna, в рамках шоу она исполнит новую песню, которую никогда не слышали фанаты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Klavdia Petrivna в кардинально новом образе выпустила песню "Неужели", в которой ответила хейтерам.

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