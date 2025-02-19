'Вы столько писали...' Klavdia Petrivna анонсировала новый концерт в городе, где еще не пела

Украинская певица Klavdia Petrivna, настоящее имя которой Соломия Опришко, порадовала поклонников новостью о предстоящем концерте. Артистка анонсировала выступление в городе Одесса, где раньше не появлялась с музыкальными шоу.

Видео дня

Об этом исполнительница сообщила на своей странице в Instagram. Знаменитость обнародовала видео с одного из своих концертов, куда добавила большое количество комментариев с вопросами от поклонников: "Когда же она посетит Одессу?"

"Вы столько писали, чтобы я приехала в Одессу... Поэтому впервые в Одессе будет солнце, жара. 23 мая начало в 19:00", – написала певица.

Как отметила Klavdia Petrivna, все желающие попасть на ее выступление уже могут приобрести билеты. На сайте по продаже их цена варьируется от 900 до 3000 гривен.

Напомним, в начале февраля юная артистка анонсировала свой минитур по городам Польши. Исполнительница побывает во Вроцлаве, Варшаве и Кракове, а ее выступления пройдут первого, четвертого и пятого марта. По словам Klavdia Petrivna, в рамках шоу она исполнит новую песню, которую никогда не слышали фанаты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Klavdia Petrivna в кардинально новом образе выпустила песню "Неужели", в которой ответила хейтерам.

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