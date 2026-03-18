Кейт Миддлтон стала звездой соцсетей из-за милого инцидента с 3-летней фанаткой, которая повисла на ней. Видео

Принцесса Кейт Миддлтон во время официального мероприятия ко Дню святого Патрика 17 марта стала героиней видео, которое активно распространяют в соцсетях. Причиной стал эмоциональный момент ее общения с маленькой 3-летней дочкой одного из военных Ирландской гвардии.

Это произошло во время визита принцессы Уэльской в казармы, где она как почетный полковник посетила ежегодный парад полка, сообщает People. Именно там трехлетняя девочка не сдержала эмоций и буквально повисла на принцессе Кейт, вызвав улыбку у присутствующих.

3-летняя Виенна – дочь сержанта Миллса, который участвовал в параде, – радостно отреагировала на появление принцессы. Когда Кейт наклонилась, чтобы поздороваться, девочка начала смеяться, держать ее за руку и качаться, не отпуская. Принцесса в ответ спросила, взволнована ли она, сделала комплимент ее волосам и поддержала игру, аплодируя и кружась вместе с ребенком.

Впоследствии к ней подошла еще одна трехлетняя девочка – Мила. Принцесса взяла ее за руки, отметила зеленое платье и поинтересовалась, помогала ли ей мама выбирать наряд. Все эти моменты попали на видео, которое опубликовал королевский репортер Кэмерон Уокер в соцсети X.

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала изумрудно-зеленый образ – пальто и шляпу в тон, дополненные золотой брошью в виде трилистника Ирландской гвардии. Волосы принцессы были заплетены в косу – по словам стилистов, такая деталь может отсылать к ирландским традициям и кельтской символике.

Во время визита принцесса вручила трилистники офицерам и гвардейцам. Парад завершился торжественным маршем и королевским салютом.

После официальной части принцесса подняла традиционный бокал Гиннеса вместе с военными и их семьями. Она сделала лишь символический глоток, ведь ранее объясняла, что ограничила употребление алкоголя после того, как в 2024 году ей диагностировали рак.

Напомним, о лечении Кейт Миддлтон сообщила публично в 2024 году. После курса терапии она заявила о ремиссии во время визита в Королевскую больницу Марсден в Лондоне, где проходила лечение.

Ранее OBOZ.UA писал, что в сети обсуждают нежный жест Кейт Миддлтон, адресованный королевскому фотографу. Кроме того, как расшифровали эксперты, жена принца Уильяма беззвучно проговорила мужу короткую фразу.

