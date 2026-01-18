Кажанна высмеяла религиозную песню Jerry Heil для Евровидения 2026 и поплатилась: чем закончился скандал и как отреагировала финалистка Нацотбора

Публичный конфликт между певицами Кажанной и Jerry Heil вспыхнул после выхода песен финалистов Нацотбора на Евровидение 2026. Кажанна опубликовала в соцсетях пародийное видео, в котором иронично переосмыслила религиозную тематику конкурсной композиции "оппонентки" – "CATHARTICUS (prayer)", переделав строки из своего хита Boy на похожий лад. Именно это сообщение стало отправной точкой громкого скандала.

Видео дня

После публикации пародии в Instagram и Threads на Кажанну обрушилась волна критики со стороны фанатского сообщества Jerry Heil. В ответ певица начала эмоционально реагировать в комментариях и сториз, заявляя, что не намеревалась дискредитировать продюсера и лишь стремится к "свободе и спокойствию". В то же время тон ее публичных высказываний становился все жестче.

"Спасибо всем, кто меня не поддержал в Threads. У меня нет больше желания вести публичную деятельность и писать музыку. Индустрия – ужас, социум – еще хуже. Спасибо лейблу Nova Music за все мои моральные травмы за эти два года, вы как тот самый первый бывший, после которого надо десять лет терапии. Гудбай!" – сообщила Кажанна в InstaStories.

Отметим, что лейбл Nova Music основала Jerry Heil в 2023 году. Именно Кажанна была одной из первых артистов, кто начал с ним сотрудничество.

По словам певицы, после этого заявления с ней связались представители лейбла, сосредоточившись не на ее состоянии, а на "репутационных рисках". Это, как утверждает певица, лишь ухудшило ее эмоциональное состояние. Она также вспомнила ситуации с требованиями работать в нерабочее время и давление во время болезни.

"Я сижу в дикой истерике, абсолютном бессилии и не понимании как быть дальше. А мне пишет человек с лейбла, не спрашивая, как я, о том, что у них "репутационные риски". Я шокирована так же, как я была шокирована, когда мне давали какие-то дебильные правки по работе в нерабочее время и требовали сделать их немедленно, а я сидела с бронхитом и умирающим котом на руках", – рассказала Кажанная.

Всего несколько дней назад Кажанна признавалась о финансовых трудностях – в частности о жизни "в кредитных лимитах" несмотря на популярность (сейчас ее хит Boy занимает 10 строчку в YouTube чартах). Это вызвало предположение о возможных финансовых противоречиях с лейблом, однако сама певица еще раньше называла подобные версии "полным бредом" и тогда публично становилась на защиту Jerry Heil.

В разгар конфликта Кажанна удалила все посты в Threads, оставив лишь сториз и добавила новое с намеком на то, что не сможет так просто разорвать контракт с Nova Music, написав лишь одно слово – "контрактикус". Ещё за несколько дней до этого она вместе с лейблом публиковала совместный анонс гастролей, что лишь подчеркнуло резкость публичного разрыва.

Вечером 17 января ситуацию впервые прокомментировала сама Jerry Heil. В ответе на запрос фанатов она заявила, что не видела большинства сториз Кажанны, поскольку та якобы скрыла их от нее, и о масштабах конфликта узнала постфактум.

"Друзья, я это даже не вижу, потому что человек скрывает сториз. У меня какой-то лютый стресс. Разберемся и прокоммуницирую, – написала певица. – Любая травля в интернете – это психологическое насилие. Особенно, когда оно не соответствует действительности".

Ранее OBOZ.UA писал, что Jerry Heil называли "рабовладелицей" из-за низкого дохода подопечных ее лейбла. Во время того скандала Кажанна встала на сторону подруги, однако на этот раз все изменилось.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!