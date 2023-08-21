Каменских показала, что ест на завтрак, и нарвалась на 'неудобный' вопрос о Потапе. Фото

Известная украинская певица Настя Каменских решила показать поклонникам, как начинается ее день, а заодно и продемонстрировала свое селфи без макияжа и фильтров. Артистка рассказала, что ест на завтрак, но многих интернет-пользователей заинтересовал вопрос не рациона звезды, а ее личной жизни, точнее местонахождения ее супруга, известного рэпера и продюсера Потапа (Алексея Потапенко).

Видео дня

Снимок Каменских обнародовала на личной странице в Instagram. На нем она предстала в пижаме и с патчами на лице.

Так, для утреннего селфи 36-летняя артистка позировала в пижамной майке черного цвета с изображением розовых звездочек. Пышные локоны она собрала в высокий пучок, а под глазами и на лбу разместила полупрозрачные патчи от отеков и несвежего вида.

На завтрак Каменских приготовила овсяные блины, отметив, что они считаются очень полезными.

"Доброе солнечное утро. Сегодня на завтрак были блины из овсянки. Это очень вкусно и полезно для организма. Поэтому завтракаю и с хорошим настроением отправляюсь покорять этот день: так много всего готовлю для вас", – подписала знаменитость.

В комментариях поклонники и коллеги принялись писать, что обычно на завтрак предпочитают они. Впрочем, некоторые фолловеры вопросы питания отодвинули в сторону, а вместо этого поинтересовались: "Куда делся Потап?"

По мнению некоторых комментаторов, рэпер вновь покинул Украину. Не устают юзеры также гадать, что звездные супруги на фоне постоянных скандалов уже не живут вместе. Впрочем, отвечать на "неудобные" вопросы Каменских не торопится. Тем временем сам Потап прокомментировал свежий пост жены смайликом красного сердечка.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Каменских в последнее время регулярно сталкивается с критикой в свой адрес. Причиной нового шквала хейта послужило видео артистки с детьми, а также ее размышления о детстве. Некоторым интернет-пользователям показалось, что звезда была неискренней.

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