Какой могла бы быть Украина, если бы Вячеслав Чорновил выиграл президентские выборы 1991 года

24 декабря 2025 года украинскому политику, общественному деятелю и народному депутату I-III созывов Вячеславу Черноволу могло бы исполниться 88 лет. Он вошел в историю нашего государства как искренний патриот, который до последних дней своей жизни возглавлял Народный Рух Украины и делал все для развития и становления Родины.

В 1991 году Чорновил даже баллотировался на пост президента, однако проиграл своему оппоненту Леониду Кравчуку. Возможно, он бы попытался еще раз занять пост главы нашей страны, однако 25 марта 1999-го трагически погиб в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. В честь 88-летия со дня рождения политика OBOZ.UA предлагает представить, какой могла бы быть Украина, если бы он выиграл выборы после объявления независимости.

Вячеслав Чорновил никогда не скрывал своего настороженного отношения к России. Он будто "предсказывал", что рано или поздно страна-агрессор продемонстрирует свое "истинное лицо" и нападет на нашу Родину. Политик говорил: "Над Украиной нависает зловещая двуглавая тень российского империализма, который только и ждет окончательного коллапса нашего общества, чтобы запустить когти в живое тело нашего народа".

Опираясь на такие слова Чорновила можно предположить, что он не заигрывал бы с Кремлем, а наоборот, пытался бы всеми силами оградить Украину от РФ.

Имел общественный деятель и непоколебимую позицию по языковому вопросу: "Сегодня допустить два государственных языка или один – государственный, второй – официальный – это разрушить государство, которое в угрожающем состоянии".

Вероятнее всего, если бы Вячеслав Черновил был президентом, он никогда бы даже не задумывался о предоставлении русскому особого статуса. Политик делал бы акцент на продвижении украинства и развитии национальной идентичности.

Кстати, государственный деятель мог бы заниматься расширением украинской армии. Дело в том, что во время записи интервью в 1991 году Чорновил открыто заявил, что без сильного войска Украину может ждать беда.

Свое видение нашей Родины он описывал так: "Открытое, демократическое государство. Открытое гражданское общество. Но государство со всеми компонентами государства. Мы сегодня имеем только провозглашенное государство. Мы не имеем ни армии своей, только министра имеем. А без армии какое это государство? Я не говорю, что мы как-то собираемся нападать, или кто-то сегодня собирается на нас нападать, но когда нет армии у того государства, с ним никто не считается. Армия – это политическое средство в первую очередь".

