Загадочное ДТП и тайная эксгумация: какие сенсационные детали о смерти Вячеслава Чорновила просочились много лет спустя

25 марта 1999 года Вячеслав Чорновил, лидер Народного Руха Украины, погиб в автокатастрофе на шоссе под Борисполем, что повлекло за собой многочисленные споры о причинах его смерти. По официальной версии, он вместе с водителем Евгением Павловым, попали в аварию, когда их Toyota врезалась в грузовик, который разворачивался посреди дороги. Оба погибли на месте, а пресс-секретарь Черновола Дмитрий Понамарчук получил тяжелые травмы.

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Однако обстоятельства аварии вызывают множество вопросов. Учитывая хорошую видимость в день трагедии, многие не могут понять, почему водитель не заметил грузовик. Несмотря на это, уже к утру того же дня руководитель МВД Юрий Кравченко объявил, что это был несчастный случай, а версия о покушении не будет рассматриваться. OBOZ.UA расскажет, какие сенсационные детали о смерти Вячеслава Чорновила просочились много лет спустя.

Официально расследование привело к выводу, что это был несчастный случай. Дальше события развивались еще более загадочно. Водитель грузовика Владимир Куделя, который, по предварительным данным, мог быть ответственным за аварию, внезапно был амнистирован. МВД заявило, что он не несет ответственности за смерть Чорновила, однако впоследствии стало известно, что сам Куделя сменил место жительства, а о его дальнейшей судьбе почти не было никаких данных. Впоследствии МВД начало распространять слухи, что водитель грузовика якобы умер от сердечного приступа, хотя позже стало ясно, что эти сообщения не имели никакого подтверждения.

Еще одним странным обстоятельством стало то, что на месте аварии не было найдено никаких доказательств, которые указывали бы на то, что водитель был под влиянием алкоголя или наркотических веществ, хотя такие тесты обычно являются стандартной процедурой после любых ДТП. Более того, некоторые свидетели утверждали, что заметили следы удара, которые выглядели неестественно для обычного ДТП.

Тайная эксгумация и новые выводы: еще больше вопросов

Впоследствии уже во времена президентства Виктора Януковича, в 2011 году, стало известно, что была проведена эксгумация тела Вячеслава Чорновила. В итоге после этой эксгумации, прокурор Киева Анатолий Мельник объявил, что на черепе Чорновила не были найдены следы кастетных ударов, ранее специалисты указывали как характерную особенность для убийства, которое имело вид "добивания" после ДТП. Однако ранее, во время первых исследований, указывалось на такие повреждения черепа, что вызвало подозрения о возможном политическом мотиве убийства.

Настоящие причины того, что произошло с Вячеславом Чорновилом, до сих пор не выяснены. Однако новые показания и экспертизы, появившиеся после многих лет молчания, показывают, что это не была просто авария. Более того, сын Чорновила, Тарас, неоднократно заявлял, что он верит в версию о политическом убийстве, а не случайной гибели. В частности, он отмечал, что следствие никогда не прокомментировало данные об ударах по голове, и что даже после повторных экспертиз не было предоставлено никаких конкретных ответов на вопрос, почему и как именно умер его отец.

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