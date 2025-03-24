'Люди умирали за свою землю, а мы не можем сказать об 'Азовстали'?' Николай Кучерявый – о Евровидении-2022, поездках на фронт и остром вопросе Леониду Кравчуку

Продюсер артистов музыкального лейбла ENKO, бывший директор группы Kalush Orchestra, поэт и автор песен Николай Кучерявый с детства мечтал о музыкальной карьере, был студентом года и получал стипендию президента Украины. Сегодня он – человек, которого знает и уважает весь украинский шоу-бизнес.

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В интервью OBOZ.UA Николай Кучерявый рассказал неизвестные факты о Евровидении в 2022 году и риске дисквалификации Украины из-за "Азовстали", признался, какой острый вопрос задал первому главе государства Леониду Кравчуку, и объяснил, почему артистам важно ездить с выступлениями на фронт и за границу. Он также поделился интересными подробностями о дружбе с The Rasmus и о том, что их объединяет с Александром Усиком.

– Николай, как получилось, что вы выучились на лесника, работали ведущим специалистом зеленых насаждений в главном управлении "Киевзеленстроя", а сегодня – один из самых успешных музыкальных продюсеров в Украине?

– Я учился на лесника, потому что после девятого класса нужно было куда-то идти (смеется). В Винницу в музыкальное училище имени Леонтовича меня не пустила мама. Она посоветовала выучиться на лесника, потому что тогда "и дрова будут, и дом, и вообще: где ты видел бедного лесника?". А вот бедных в Доме культуры полно. Поскольку я был еще подростком, зависимым от родителей, то поплакал несколько дней и послушал.

Но я благодарен судьбе, что выучился на лесника, ведь это крутая профессия! Хотя я проработал в "Киевзеленстрое" всего несколько месяцев, понимал, что это не мое... Еще ребенком я написал в своем дневнике: "Сделай свое хобби профессией и больше никогда не будешь работать".

– Это правда, что фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк лично вам позвонил и предложил работу?

– Я понял, что хотел бы заниматься музыкой. Поэтому начал писать на work.ua, на разные радиостанции и шоу и не получал ответа. Я был уже месяц без работы, когда мой друг сказал, что люди нужны на мойку авто. Там якобы каждый день платят тысячу гривен. По тому времени это были неплохие деньги, а если еще ковры мыть ночью, то вообще работа – бомба! Я подумал, но все же отказал. В один прекрасный день на Facebook мне выбивает пост музыкального продюсера Ивана Клименко о том, что он ищет человека, который любит музыку, умеет жонглировать разными делами и имеет стойкую нервную систему. Я тогда подумал: да это же я! (Смеется.)

Сейчас Иван – мой лучший друг, хотя теперь я не могу к нему дозвониться по важному вопросу. А тогда он через две минуты отписал вообще "левому" человеку (смеется). Клименко искал директора для группы Kalush (с 2021 года Kalush Orchestra. – Ред.), где достаточно жесткий фронтмен, работа тяжелая, стрессовая, но интересная. Я отправил свое резюме и стал ждать.

Когда мне позвонили, я играл игры на телефоне. А что еще делать безработному? (Смеется.) Я выбил, потому что надо было матч доиграть (смеется). Позже "пробил" номер и понял, что это был Олег Псюк! Звоню ему и первое, что он меня спрашивает: "Слушай, а ты панамки умеешь продавать?". Потом, когда мы уже встретились в его студии, он сказал: "Чувак, ты далеко зашел на фоне других, но давай я еще подумаю и через неделю дам ответ?" Но в тот же день Олег позвонил, сбросил адрес офиса и сказал, что "уже завтра могу начинать работать".

Сегодня мне смешно вспоминать тот первый день. А тогда прихожу, а там вся неизвестная команда, люди шоу-бизнеса – Alyona Alyona, Salto Nazad, MamaRika, Kola… Думаю: "Господи, что это за люди и как с ними найти общий язык?" И тут мне говорят, что через 20 минут будет meeting (встреча). Я подумал, что речь о настоящем митинге! Начал искать, какие митинги в Киеве, думал, что это мой шанс проявить себя! Сейчас они увидят, как благодаря политическому опыту умею их проводить! Вдруг все встали и пошли в комнату для совещаний (смеется).

– Были ли у вас проблемы после призыва помочь "Азовстали" в прямом эфире Евровидения-2022?

– У нас были проблемы раньше, потому что все убеждали этого не делать. И не рядовые украинцы, а люди, которые были в контексте дела и понимали: очень велик процент того, что нас дисквалифицируют.

Кроме того, за это мог быть просто безумный штраф, а если учитывать еще факт, что мы взяли в долг деньги, чтобы поехать на Евровидение... Но ставки букмекеров были 40 процентов, чувствовалось, что мы победим! В Украине война, думаю, что каждый тогда с сознательной позицией и содержательной песней мог достойно представить Украину на Евровидении и победить, потому что к нашей стране был прикован интерес всего мирового сообщества. Но нам все советовали: вот выиграете, тогда скажете.

На тот момент украинское Общественное вещание написало Общественному вещанию Евровидения, что мы хотим говорить об "Азовстали", спрашивало, можно ли это делать. К счастью, они не ответили. Может, не увидели или просто воздержались от ответа, потому что понимали, что если бы они запретили, то тоже был бы скандал. Хотя мы и знаем, что это не политическое вокальное шоу, но все-таки политика там достаточно хорошо присутствует.

Я с первых дней был в теробороне, видел людей, которые боролись за свою землю, умирали, а мы не можем сказать об "Азовстали"?! Я тогда заявил Ивану, что лучше бы сюда не ехал, и пошел в номер. Утром он позвонил и сказал, что "будем сегодня говорить со сцены на Евровидении об "Азовстали"! О том, что Олег будет говорить, не знали даже участники группы, потому что мы договорились – это будет конфиденциально. Интересно, что кто-то "слил" мой номер в Telegram, и мне столько плохих комментариев и сообщений писали перед Евровидением: "Сколько стоит страна?" или "Сколько тебе дать денег, чтобы ты сказал об "Азовстали"?" Но после речи Олега все сообщения и комментарии удалялись, начали писать уже дифирамбы...

Если посмотреть с другой стороны, то вот сказали бы мы об "Азовстали", нас дисквалифицировали бы, а призыв о помощи вырезали бы из эфира и никто бы этого не увидел. Хотя группа призывала освободить гражданских, потому что там была гуманитарная катастрофа, а не военная. "Азовсталь" – это гражданский завод, из металла которого сделаны даже мосты в Италии. Мы просили освободить гражданских людей с гражданского завода. Но хорошо, что все удалось, что нас услышали.

– Меня поразило, что главный приз Евровидения – кубок, вы везли в сумке-бананке, чтобы не разбить...

– Почему-то было такое мнение (улыбается). Хотя нас забрали тонированными черными "Мерседесами" бизнес-класса из аэропорта Кракова (Польша) и отвезли в мое село Губник!

– Поддерживаете ли связи с участниками Евровидения? Например, с финской группой The Rasmus, которая поддерживала Украину с начала полномасштабного вторжения?

– Поздравляем друг друга с праздниками, но поскольку часто ездим с благотворительными концертами в Европе и за ее пределами, то немного не хватает времени.

Однажды группа The Rasmus пригласила нас в ресторан в Варшаве, где мы были на съемках, и подарила финский шоколад и тарелочку, которую еще изготовил прадедушка Eero (бас-гитарист группы. – Ред.). Мы же, в свою очередь, подарили им ручной работы сопилку из Украины, и я не знаю, какими силами и неправдами нашел "Киевский торт" в Варшаве (улыбается). Потом еще пели вместе песню Тараса Петриненко "Украина"...

– А почему вы больше не директор Kalush Orchestra?

– Как говорится, я вырос в звании (улыбается), теперь я партнер многих музыкальных проектов лейбла ENKO, то есть директор – это была более операционная работа, а музыкальный продюсер показывает, куда идти, и вся команда туда идет. Также я пытаюсь создавать свой лейбл и развиваться как творческая личность, предприниматель, акционер, продюсер и автор песен.

– Прокомментируйте, пожалуйста, недавний скандал: группа Kalush Orchestra отказалась распространить сбор на дрон "Дзига", мол, не поддерживает сборы на оружие...

– У Kalush Orchestra 150 менеджеров, и мне кажется, не все сборы они согласовывают, потому что действительно, сборов сейчас миллионы. Если все распространять, то только на это нужно 24/7 времени. А, еще к сожалению, наше общество такое, что не хочет видеть сборы. Например, я запускаю сбор, то пять тысяч просмотров, выбрасываю какой-то контент, то уже двадцать пять тысяч! Думаю, это к их менеджменту нужно обращаться, потому что когда я там работал, то мы покупали беспилотники.

Мне кажется, Олег Псюк достаточно много своих денег донатит на ВСУ, просто об этом никому не говорит. На самом деле он довольно специфический человек, со специфическим характером, который воспринимает этот мир не так, как того хотят люди, но воспринимает его с чистым сердцем и любовью. Также давайте не забывать, сколько Kalush Orchestra собрали с Сергеем Притулой, продав свой кубок с победы на Евровидении-2022. Почему-то ни Джамала, ни Руслана его не продали.

– По вашему мнению, украинские звезды и Министерство культуры делают недостаточно, чтобы убедить мир помогать Украине в борьбе с врагом? Или наоборот – вполне?

– Как кто. Музыкальная группа Kurgan&Agregat, мне кажется, делает больше, чем большинство артистов, а особенно рядовые звезды, которые еще только переобулись и не очень-то понимают в этом. Таких в украинский шоу-бизнес лучше вообще не пускать. Но есть такие, что донатят колоссальные суммы! К примеру, Джамала в первый год войны собрала 95 миллионов евро. Или alyona alyona и Jerry Heil на прямом эфире, не припомню уже, сколько миллионов. Мы со Skofka и Kozak Siromaha только из тура по США 100 тысяч долларов в прошлом году привезли!

Но не все зависит от украинских артистов, медиа и Министерства культуры Украины. Сколько людей за границей знают украинских артистов? Еще когда журнал Time объявил Зеленского "Человеком года" или когда Залужный появился у них на обложке, то были на слуху, а сейчас говорят, что "мы коррупционеры и воры, поэтому не надо давать деньги Украине, пусть уже мирится с Россией".

Но это очень по-тупому звучит, потому что Украина воюет, чтобы не погибнуть, а Россия – чтобы нас захватить и уничтожить. Даже не оккупировать, а именно уничтожить всех украинцев. С нашей стороны воюет цвет нации, а с их – зэки. Я до сих пор не могу прийти в себя от истории, когда нашему военному отрезали голову. Не могу понять, что же это должно быть на уме, чтобы отрезать голову другому человеку?

К тому же мне кажется, что украинские медиа и артисты имеют небольшое влияние на мир. Если бы, например, о войне каждый день говорили Тейлор Свифт или Билли Айлиш, тогда можно было бы спросить этих артистов, достаточно ли они делают или нет. К сожалению, у украинских артистов пока нет такого крепкого голоса... Хотя когда-то гетман Скоропадский отправил украинскую капеллу во главе с Николаем Леонтовичем (автор легендарной песни "Щедрик". – Ред.), моим земляком из Винницкой области, ездить по миру. И она ведь ездила много лет! Так в США появился "Щедрик", который даже легко у нас украли, пока мы его не вернули назад.

Но это очень круто, когда украинские артисты ездят по миру и говорят об Украине, потому что о ней нужно говорить! Кто это будет делать, кроме нас? Также объединять выехавших людей, потому что они могут пойти на концерт Эминема, а пусть лучше идут на концерты наших артистов! Это ведь не как мы с Kozak Siromaha ездили в тур по селам, куда, кроме него, за сорок лет никто не приезжал. Но люди идут на концерты наших артистов, чтобы познакомиться с кем-то, пообщаться, послушать песни, думаю, уже в последнюю очередь. Украинцы – это такая нация добродушная...

– Мне известно из первых уст, что в туре с Kozak Siromaha по США вы ездили на поездах, экономили на гостиницах, жили у волонтеров, чтобы собрать как можно больше денег на помощь Вооруженным силам Украины...

– Я знаю почти всех волонтеров в США и Канаде. Во время поездок в туры мы действительно у них жили, когда собирали на пикапы для ВСУ. Они рассказывали, что большинство украинцев, переехавших в 2022 году в Канаду, уже акклиматизировались и отходят от Украины, изучили язык. В Украине война, но им здесь "надо строить бизнес, нужна работа, нет времени ходить на митинги, встречаться, что-то обсуждать, все равно мы ничего не решаем". Волонтерство – это когда ты жертвуешь своим временем, рабочими часами, работаешь для Украины. Поэтому даже ради живущих там волонтеров украинским артистам стоит ездить с концертами.

– Вы посетили уже очень много городов. Какой город могли бы выделить, назвать любимым?

– Без преувеличения это Киев. Я не очень в восторге от Борщаги или Троещины (улыбается), но мне очень нравится исторический, архитектурный Киев. Если бы еще застроек так много не делали... В цивилизованных городах нет такого, чтобы среди исторического центра – торговый центр на десять этажей! Например, в центре Турина (Италия) только трехзвездочные отели, все пятизвездочные – за городом, потому что никто не строит в центре города. А у нас, к сожалению, такое есть. Поэтому не знаю, будет ли нравиться мне такой Киев через лет десять".

За пределами Украины на меня произвели впечатление два города – Нью-Йорк и Гданьск.

– "Если хочешь добиться успеха, никогда не слушай людей, которые говорят, что у тебя ничего не получится! Мне так говорили еще из школы. Сейчас все ставят лайки и просят билеты. Просто если ты это читаешь, верь в себя и никогда, никогда не сдавайся!" Это ваши слова. Также я читала, как вам говорили, что после девятого класса вам светит только ПТУ. Можно ли трактовать это как то, что приходилось столкнуться с буллингом в школе?

– Уже по традиции перед поединками непобедимого боксера Александра Усика мы ездим с Kozak Siromaha в его тренировочный лагерь, чтобы поддерживать, зарядить перед боем. Во время общения Александр однажды рассказал нам, что всю жизнь ему говорили, что у него ничего не получится или что-то он не сможет сделать. Когда он во второй раз победил Тайсона Фьюри, я вспомнил эти слова и признался ему, что в подростковом возрасте слышал то же самое. Мне кажется, всем людям, которые чего-то достигают в жизни или пытаются это сделать, не плывут за серой массой, не просто ходят на работу, получают зарплату, пьют пиво и смотрят телевизор, такое говорили...

Я родом из села, был единственным там, кто читал рэп в те годы. Это было для всех странно и неприкольно (смеется). Я писал стихи и не особенно имел успехи в математике, физике или химии, но немного интересовался зарубежной и украинской литературой. То есть я не был успешным учеником в школе, даже где-то хуже среднего. Жил в тепличных условиях, мама меня берегла, не нужно было напрягаться. Уже когда поступил в колледж, понял, что нужно учиться, потому что дела не будет, и поставил себе цель – поступить в университет в Киеве. Как человек из села думал, что в столице все дороги открыты (смеется).

Буллинг был больше от преподавателей, чем от учеников. Сейчас как музыкальный продюсер, у которого есть артисты, а артисты – это как дети, очень специфические люди, скажу вам (смеется): мало того, что я сам творческий человек, мне нужно находить ключик от души, от ума каждого артиста, чтобы открыть его с лучшей стороны. И сделать это так, чтобы он на это согласился. Ведь бывает, что есть талант, но они не могут увидеть это широко, как видят музыкальные продюсеры. А бывает, артисты не хотят делать то, что ты им предлагаешь, а хотят по-своему, что может привести их к пению под дубом, а не на сцене Олимпийского (улыбается).

Поэтому я понимаю, что и преподавателям нужно находить ключик к каждому ученику, как это сделали в моем колледже. Колледж – это очень крутой период моей жизни, потому что там очень крутые преподаватели, они меня открыли. Из одного из самых плохих учеников в школе я стал одним из лучших студентов (в 2020 году Николай Кучерявый окончил Киевский национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, факультет лесного хозяйства. – Ред.), получал стипендию президента Украины, которую получают всего 20 человек на всю страну.

– По вашему мнению, что нужно для успеха?

– Я бы сказал, что один процент таланта и 99 процентов упрямства. Одна из моих любимых книг – это "Человек в поисках смысла. Психолог в концлагере" Виктора Франкла. Автор рассказывает о том, как был в концлагере, как пережил пытки, которые не смогли сломить его сознание. Несмотря на то что сейчас происходит в твоей жизни, важно то, что у тебя в душе и чего ты хочешь достичь. Ну и важно над этим работать. Мне кажется, ничего легко не дается ни одному человеку. Все только благодаря системному труду каждый день. Надо бить скалу даже по маленьким песчинкам. Даже если ты или твои дети не разобьете ее, это могут сделать внуки.

– В ваших студенческих архивах есть общая фотография с первым президентом Украины. Общались ли вы лично с Леонидом Кравчуком?

– Это было одно мероприятие в 2019 году, где собрались лучшие главы студенческого самоуправления, приехал Леонид Кравчук, и можно было задать ему вопрос. Пользуясь такой возможностью, я поинтересовался у него: почему отдали ядерное оружие? На что услышал ответ: мол, та самая кнопка была в Москве, и нельзя было даже из Украины ее запустить. Не знаю, я не физик, но мне кажется, что можно было бы его (ядерное оружие) не отдавать.

– В свое время вы баллотировались в Киевский городской совет от политической партии "Голос". Есть мысли сегодня, чтобы снова вернуться в политику?

– Мне кажется, еще не пришло время, чтобы можно было что-то изменить честным путем. Когда я работал в политике, понял как это: 30-50 человек бьет стену, а ее с другой стороны держит 30 миллионов, которые не хотят ничего менять. Когда говорить, что коррупция – это плохо, а потом нести взятку... Но трудно что-либо изменить не только из-за системы, но и из-за нашего общества.

Не по теме, потому что мне это очень болит. Я считаю, что в нашем обществе нужно воспитывать любовь к украинской культуре! Раньше на уроках украинского языка как было: что там Панас Мирный "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"? Да село какое-то! А вот русская литература или зарубежная – это серебряный век, интеллигенция! Чего же не сказать было, что Тарас Шевченко был величайшим интеллигентом? Художник, поэт, а девушки его любили не меньше, чем того же Есенина. Но ведь подавали его как? Кожух, шапка, крепостное право! Я сам в детстве больше читал Есенина и знал его стихи наизусть, потому что девушкам читал, но никто же не говорил, что у нас рифмуют не хуже. К примеру, Иван Иов, до которого русским поэтам серебряного века 30-х годов еще далеко, или Расстрелянное Возрождение.

Сейчас есть такой проект "Мур" – это прорыв 2024 года в украинской культуре на века. Они по произведениям Тычины и многих других поэтов сделали театральную постановку о Расстрелянном Возрождении. Украинская культура всегда была модной, просто ее неправильно подавали.

– Еще со студенческих лет вы сначала ездили с выступлениями в поддержку АТО, а сейчас часто также даете концерты для воинов. Откуда такая сознательность?

– У меня всегда было патриотическое настроение. Еще студентом я волонтерил, начинал собирать крышечки от бутылок, которые сдавал, чтобы их перерабатывали на протезы. Также читал много разной литературы, дома все патриотически настроенные всегда были, вдобавок Майдан и Оранжевая революция. Помню, как ездил с директором колледжа в 1-ю отдельную танковую Северскую бригаду в Лисичанск (Луганская обл.), Спорное (Донецкая обл.).

Сейчас с Kozak Siromaha возим на фронт разную благотворительную помощь, даем концерты на тех территориях, куда другие артисты уже не ездят. Там наши лучшие концерты и лучшие слушатели. Недавно мы были в одном населенном пункте, который находится вблизи линии фронта. Я подошел к составу, где работает мой друг-военный. Там стояли другие военные, которых я не знаю, но они меня узнали и показали видео, когда мы еще два года назад выступали для них со Skofka и Kozak Siromaha! К моему удивлению, мол, до сих пор его не стерли, один человек ответил мне: "Такое не стирается". И мне так приятно стало! Вот ради одного этого человека стоило ездить туда, рискуя жизнью! Не так, конечно, как они рискуют. Но все равно определенная опасность есть. Поэтому ездим и поддерживаем. Это самое меньшее, я считаю, что мы можем делать.

Если наши возможности помощи снизятся, придется нам с Kozak Siromaha мобилизоваться, но сейчас мы собираем немалые суммы.

– На своих страницах в соцсетях вы писали, что в 2022 году чувствовали себя самым счастливым человеком и были в шаге от того, чтобы покинуть тело человека. Каким, по вашему мнению, будет 2025 год?

– В 2022 году мы выиграли самый престижный музыкальный конкурс в Европе, удалось помочь армии донатами около 50 миллионов гривен! Музыка уже стала для меня окончательно профессией, которой я начал зарабатывать на жизнь, и это было прекрасно, ведь в это никто не верил. Мне кажется, на планете был только один человек, который верил в это и шел к этому – и это был я. Мне было немного грустно, когда я об этом думал, но после Евровидения все изменилось кардинально! Ведь такого опыта не добьешься ни на одном учебном курсе для музыкальных продюсеров, это знакомства и признания.

В начале полномасштабного вторжения я был в Киеве, поступил добровольцем в батальон "Братство" Дмитрия Корчинского и был в отделе обеспечения, поскольку имел связи и медийные инструменты. Мы на всех наших каналах распространяли информацию о поступлении в батальон, снабжали их едой, авто и т.д. Когда в марте появилась информация, что россияне обходят Киев и хотят взять его в кольцо, казалось, что мы проживаем наши последние дни. И, несмотря ни на что, мы продолжали работать для победы.

Надеюсь, в 2025 году Москва падет. Но надежда на победу никогда не будет такой, как я представлял ее в 2022 году. Многие мои друзья погибли, которые должны были встретить ее первыми. К сожалению, они встретили смерть. Надежд, конечно, много, поэтому прилагаем усилия, чтобы они стали реальностью.

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