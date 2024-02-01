Как выглядят и чем занимаются дети Алана Бадоева: сын покоряет мир кино, а за дочерью 'плачут' модельные агентства

Известный украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев всегда с особым теплом и любовью отзывается о своих детях – Лолите и Борисе. Девушка – его общая дочь с экс-женой и коллегой Жанной Бадоевой, а парень – сын Жанны от первого брака, которого клипмейкер усыновил и воспитывает как родного.

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В настоящее время дети Бадоева живут за границей, а их отец остается в Киеве. Он не часто, но все же делится с фанами фотографиями потомков, которые уже стали совсем взрослыми. Под кадрами клипмейкер всегда оставляет трогательные подписи, заметно переполненные родительской любовью.

В своем недавнем интервью Бадоев с грустью констатировал, что из-за полномасштабной войны почти не видится с детьми, хотя раньше они регулярно собирались вместе, в том числе и на празднование Нового года.

"До полномасштабного вторжения каждый Новый год мы собирались вместе, сейчас это невозможно по понятным причинам. Но я тесно контактирую с детьми, они взрослеют, у них появляются новые вопросы по жизни, и я стараюсь всегда быть рядом, подтолкнуть их к ответам. Боря – режиссер, продюсер и сценарист. Ему нравится документальные проекты: он создает цикл о творческих людях, об их профессиональной тропе. Лола заканчивает школу и готовится к поступлению в университет, сейчас мы размышляем над направлением, куда именно. Она тоже увлекается режиссурой, каждый день радует и удивляет меня своим ощущением мира. Люблю их безгранично!" – говорил Бадоев.

Борис решил пойти по стопам родителей и уже сделал первые удачные шаги в режиссуре. В конце января этого года во дворце культуры Милана состоялась премьера его документальной ленты об итальянских художниках прошлого столетия. Бадоев в честь этого показал свежие фото сына с презентации его фильма.

Режиссер с упоением отзывался о работе сына-коллеги, отмечая, что его также похвалили иностранные кинокритики. "Я сегодня вдвойне счастливый отец. У моего сына Бориса состоялся первый большой показ его документального фильма во дворце культуры города Милан. В нем Борис исследует вопросы исчезающих художников Италии прошлого столетия. Кинокритики Италии были поражены тем, насколько глубоко украинский парень почувствовал и исследовал итальянское культурное наследие. Фильм будет внедрен для изучения в нескольких университетах Италии", – комментировал Бадоев.

Сам Борис не часто делится своими фотографиями. Но его снимки можно увидеть в профиле матери.

Бадоев всегда считал Бориса своим родным сыном, и даже на его день рождения в 2021 году говорил следующее: "Он уже совсем взрослый, очень самостоятельный и даже по-доброму упрямый. Уж не знаю, какой я там режиссер, но отец, думаю, хороший, ведь такие дети как Боря и Лола просто так не даются".

Что касается Лолы, то она унаследовала от звездного отца нетипичный, но очень стильный и современный вкус. Кроме того, девушка похожа на папу внешне. Она имеет утонченные черты лица, уверенный взгляд и творческий подход к стилю одежды.

Бадоев регулярно делится фотографиями дочери в соцсетях, отмечая, как сильно он ее любит и гордится ею.

"Мое солнышко. Смотрю на Lo и замирает дыхание. Пусть наши дети будут счастливы, им еще лечить мир любовью", – оставил в одном из постов клипмейкер.

В комментариях под такими сообщениями Бадоева всегда пишут комплименты Лолите. Комментаторы называют девушку невероятно красивой и не сомневаются, что ее ждет успех в модельном бизнесе.

Немало комплиментов Лола принимает и на своей странице, где делится с подписчиками оригинальными фото и видео. "Невероятно красивая", "Красавица", "Папина дочь", "Копия отца", "Как можно быть такой красивой", – пишут комментаторы.

Жанна Бадоева, которая, к сожалению, выбрала молчаливую предательскую позицию по отношению к войне, тоже иногда делится общими кадрами со взрослой дочерью.

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