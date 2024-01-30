Хейден Панеттьери рассказала о 9-летней дочери от Владимира Кличко, которая живет в Украине: ростом она пошла в отца

Известная американская актриса Хейден Панеттьери имеет единственную дочь Кайю-Евдокию от выдающегося украинского боксера Владимира Кличко. Девочка родилась 9 декабря 2014-го, так что не так давно отпраздновала 9-летие. Живёт она в Киеве, куда переехала вместе с папой после расставания родителей. Произошло это из-за наркотической и алкогольной зависимости звездной мамы, которая вернулась к запрещенным веществам на фоне послеродовой депрессии.

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Сейчас Панеттьери признается, что очень скучает по дочери, однако девочка продолжает жить с папой, а также бабушкой Надеждой Ульяновной, которая в основном и занималась воспитанием внучки. Кайю-Евдокию держат подальше от лишних взглядов публики и камер папарацци, так что в целом о ней мало что известно. Впрочем, в своем недавнем интервью журналу E News звезда фильмов "Крик" и "Достигни успеха" рассказала некоторые интересные подробности из жизни дочери.

Актриса призналась, что имеет с дочерью одну общую любовь и увлечение – вода.

"Когда я была беременна, я проводила каждый свободный от съемок час в бассейне на моем заднем дворе в Нэшвилле, плавая. Поэтому мой маленький Стрелец появился на свет с любовью к воде. Этим мы очень похожи", – поделилась Панеттьери.

Кроме того, и звездная мама, и ее дочь, как рассказала сама Хейден, увлекаются катанием на лошадях. "Она унаследовала мою любовь к верховой езде. Настолько, что она была готова мчаться галопом с раннего детства, забираясь на свое большое чучело бегемота и делая вид, что участвует в гонке", – поделилась актриса. На это увлечение повлиял и фильм "Бешеные скачки" с Хейден Панеттьери в главной роли. Кайя-Евдокия, как вспоминает ее мама, пересматривала эту ленту снова и снова.

И если в детстве родителей просто умиляла страсть девочки к лошадям, то чуть позже стало понятно – это может быть ее предназначением. По крайней мере Панеттьери не верит, что дочь в какой-то момент захочет пойти ее стопами и связать жизнь с творчеством, в частности кино.

"Меня постоянно спрашивают: "Если бы она захотела стать певицей или актрисой, что бы вы сказали?"... Я смотрю на нее, это не ее. Она не любит выступать. Она вся в лошадях... В этом отношении она очень похожа на меня. Но она тоже немного более сдержанна. Она очень независима, любит делать свое дело, любит быть нормальной. На самом деле, одна из самых больших претензий Кайи к отцу сейчас заключается в том, что она не может ездить в школу в машине или автобусе вместе с другими детьми, а должна ездить отдельно", – прокомментировала Панеттьери.

Хейден радуется, что дочь не хочет стать актрисой или певицей, как она. Звезда говорит, что, оглядываясь на собственный опыт, где она работала в шоу-бизнесе с 8 месяцев, она не хочет такой же судьбы для своего ребенка.

Кайя очень похожа на маму не только отдельными увлечениями, но и снаружи – она имеет такие же белокурые волосы и светлую кожу. Впрочем, ростом она пошла в отца (рост Владимира Кличко – 198 сантиметров, а Панеттьери – 153 см). Актриса не назвала точный рост 9-летней дочери, однако заверила, что она "очень высокая".

Напомним, ранее Панеттьери шокировала поклонников неожиданным признанием – с 15 лет она страдает наркотической и алкогольной зависимостью. Именно по этой причине кинозвезда разошлась с Владимиром Кличко и отправила их общую дочь Кайю-Евдокию в Киев на воспитание отца. После того, как врачи сказали актрисе, что ее печень отказывает, она приняла твердое решение наконец-то завязать с вредными веществами. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, ранее Панеттьери также рассказала, что Кайя-Евдокия сильно волнуется из-за войны в Украине. Семилетняя девочка задавала маме один и тот же вопрос: "Зачем Путин это делает?"

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