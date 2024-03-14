Как выглядит сегодня единственная дочь лидера группы 'ТИК': Виктор Бронюк показал редкие фото

44-летний музыкант и фронтмен украинской группы "ТІК" Виктор Бронюк показал редкие фото своей дочери. Артист поздравил Еву Бронюк с днем рождения. Девушке исполнилось 15 лет.

Знаменитость выложил снимки на своей Instagram -странице. Фотографии сопровождались искренним поздравлением отца.

"Евуся, с Днем рождения! Пусть твои сладкие 15 будут самые счастливые! Воплощай все-все свои мечты легко и с радостью. Люблю тебя всем сердцем", – написал музыкант.

На фото можно увидеть свежее фото именинницы с профессиональной фотосессии. Остальные два снимка изображают девушку в детстве: как она отдыхает на море и позирует перед камерой фотографа вместе со звездным папой. Кроме 15-летней дочери Евы, Бронюк также имеет сына Данила.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как актриса Ольга Атанасова призналась, какую сумму алиментов получает от бывшего мужа на дочь: "Здесь он проштрафился".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!