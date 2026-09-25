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Как выглядит легендарный Уилл Смит без своей фирменной прически и почему он побрил голову. Фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
24
Уилл Смит время от времени экспериментирует с имиджем
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25 сентября оскароносному американскому актеру Уиллу Смиту исполнилось 58 лет. На протяжении десятилетий публика привыкла видеть звезду фильма "Люди в черном" в практически неизменном образе – с ультракороткой стрижкой buzz cut с четкими контурами и аккуратной бородкой, но все же время от времени он удивляет фанатов экспериментами с образом. Так, например, этим летом он полностью побрил голову.

Уилл Смит дебютировал с обновленной стрижкой на решающем этапе чемпионата по водно-моторным гонкам на электрических лодках E1 Series Monaco Grand Prix. Кардинальная смена имиджа сразу же поставила легендарного актера в центр внимания общественности и, конечно же, вызвала немало вопросов о том, почему же знаменитость пошел на такой шаг. Как выглядит звезда без своей фирменной прически, смотрите в материале OBOZ.UA.

Звезда поразил поклонников новой стрижкой

Оказалось, что побрить голову Уилл Смит решил не по собственной инициативе. В своем Instagram актер рассказал, что сделал это ради новой роли в фильме. Он станет главной звездой будущего боевика-триллера Supermax от Amazon MGM Studios. Фильм расскажет о двух агентах ФБР, которые будут расследовать убийство в самой надежной тюрьме мира.

Актер полностью побрил голову
Уилл Смит кардинально обновил свой имидж

Участие в проекте можно без преувеличения назвать знаковым для Уилла Смита, ведь оно ознаменует его возвращение к масштабным ролям. После скандала на церемонии вручения премии "Оскар 2022", когда звезда дал пощечину ведущему Крису Року после шутки о его жене Джаде Пинкетт-Смит, он практически исчез с экранов. Последней громкой работой знаменитости после инцидента стал проект "Плохие парни до конца".

Звезда сменил прическу ради нового фильма

Уилл Смит до сих пор появляется на публике лысым, однако другой фирменный элемент его образа – аккуратно подстриженная бородка – остается неизменным. Бритая голова в сочетании с короткой щетиной придают актеру особый шарм.

Уилл Смит поэкспериментировал с образом

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