Как выглядит легендарный Уилл Смит без своей фирменной прически и почему он побрил голову. Фото

25 сентября оскароносному американскому актеру Уиллу Смиту исполнилось 58 лет. На протяжении десятилетий публика привыкла видеть звезду фильма "Люди в черном" в практически неизменном образе – с ультракороткой стрижкой buzz cut с четкими контурами и аккуратной бородкой, но все же время от времени он удивляет фанатов экспериментами с образом. Так, например, этим летом он полностью побрил голову.

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Уилл Смит дебютировал с обновленной стрижкой на решающем этапе чемпионата по водно-моторным гонкам на электрических лодках E1 Series Monaco Grand Prix. Кардинальная смена имиджа сразу же поставила легендарного актера в центр внимания общественности и, конечно же, вызвала немало вопросов о том, почему же знаменитость пошел на такой шаг. Как выглядит звезда без своей фирменной прически, смотрите в материале OBOZ.UA.

Оказалось, что побрить голову Уилл Смит решил не по собственной инициативе. В своем Instagram актер рассказал, что сделал это ради новой роли в фильме. Он станет главной звездой будущего боевика-триллера Supermax от Amazon MGM Studios. Фильм расскажет о двух агентах ФБР, которые будут расследовать убийство в самой надежной тюрьме мира.

Участие в проекте можно без преувеличения назвать знаковым для Уилла Смита, ведь оно ознаменует его возвращение к масштабным ролям. После скандала на церемонии вручения премии "Оскар 2022", когда звезда дал пощечину ведущему Крису Року после шутки о его жене Джаде Пинкетт-Смит, он практически исчез с экранов. Последней громкой работой знаменитости после инцидента стал проект "Плохие парни до конца".

Уилл Смит до сих пор появляется на публике лысым, однако другой фирменный элемент его образа – аккуратно подстриженная бородка – остается неизменным. Бритая голова в сочетании с короткой щетиной придают актеру особый шарм.

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