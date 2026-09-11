Таким его почти никто не видел: что скрывал Кобзон под фирменными париками, которые он носил более 45 лет. Редкие фото

Публика привыкла видеть пророссийского певца из Украины Иосифа Кобзона с густыми черными волосами и челкой, однако на самом деле его фирменная прическа была не чем иным, как париком. Поклонник путинского режима, которому 11 сентября могло бы исполниться 89 лет, не хотел терять "статус" в глазах фанатов, поэтому делал все возможное, чтобы скрыть свое облысение.

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Артист носил парики более 45 лет, и за этот период почти никто не видел его настоящих волос. OBOZ.UA покажет редкие фото Кобзона без "искусственной прически".

Иосиф Кобзон начал выходить на сцену в парике уже в возрасте 35 лет. Когда-то мама певца объясняла, что проблемы с волосами у него начались в подростковом возрасте. Сторонник Путина якобы отказывался носить шапку даже при температуре минус сорок градусов, в результате чего сильно обморозил кожу головы, что и привело к раннему облысению.

Постепенно Кобзон обзавелся целой коллекцией париков, но такое тщательное слежение за собственным внешним видом не уберегло его от конфузов. Посещая 50-летний юбилей российского сценографа Бориса Краснова, певец не заметил, как его "прическа" немного сползла. Из-под темного парика пророссийского артиста виднелись его настоящие редкие волосы.

После смерти Иосифа Кобзона 30 августа 2018 года вся его необычная коллекция досталась жене – Нелли Кобзон. Что интересно, в свое время женщина была не против отдать два парика певцу Яну Осину, чтобы тот "перевоплотился" в ее покойного мужа на одном из шоу. Правда, ни одна из накладок с искусственными волосами ему не подошла.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая неудобная правда о связях Иосифа Кобзона с Украиной всплыла после его смерти.

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