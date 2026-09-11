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Таким его почти никто не видел: что скрывал Кобзон под фирменными париками, которые он носил более 45 лет. Редкие фото

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Иосиф Кобзон более 45 лет носил парики
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Публика привыкла видеть пророссийского певца из Украины Иосифа Кобзона с густыми черными волосами и челкой, однако на самом деле его фирменная прическа была не чем иным, как париком. Поклонник путинского режима, которому 11 сентября могло бы исполниться 89 лет, не хотел терять "статус" в глазах фанатов, поэтому делал все возможное, чтобы скрыть свое облысение.

Артист носил парики более 45 лет, и за этот период почти никто не видел его настоящих волос. OBOZ.UA покажет редкие фото Кобзона без "искусственной прически".

Фирменная прическа путиниста на самом деле была париком

Иосиф Кобзон начал выходить на сцену в парике уже в возрасте 35 лет. Когда-то мама певца объясняла, что проблемы с волосами у него начались в подростковом возрасте. Сторонник Путина якобы отказывался носить шапку даже при температуре минус сорок градусов, в результате чего сильно обморозил кожу головы, что и привело к раннему облысению.

Иосиф Кобзон скрывал лысину под париком

Постепенно Кобзон обзавелся целой коллекцией париков, но такое тщательное слежение за собственным внешним видом не уберегло его от конфузов. Посещая 50-летний юбилей российского сценографа Бориса Краснова, певец не заметил, как его "прическа" немного сползла. Из-под темного парика пророссийского артиста виднелись его настоящие редкие волосы.

Кобзон появился на одном из мероприятий с неудачно надетым париком

После смерти Иосифа Кобзона 30 августа 2018 года вся его необычная коллекция досталась жене – Нелли Кобзон. Что интересно, в свое время женщина была не против отдать два парика певцу Яну Осину, чтобы тот "перевоплотился" в ее покойного мужа на одном из шоу. Правда, ни одна из накладок с искусственными волосами ему не подошла.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какая неудобная правда о связях Иосифа Кобзона с Украиной всплыла после его смерти.

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