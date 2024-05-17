Как выглядели звезды Евровидения 2024 Bambie Thug до популярности. Фото

В этом году представители Ирландии на Евровидении Bambie Thug (небинарная особа) поразили зрителей своим эксцентричным номером. Пройдя в гранд-финал, они заняли шестое место среди всех конкурсантов. Несмотря на то что исполнители не попали в топ-5, Bambie Thug получили признание еврофанов.

Однако до того, как превратиться в настоящую ведьму, артисты выглядели совсем иначе, пишет The Mirror Ireland. С малых лет Bambie любили наряжаться в принцессу, а также проводить вечеринки с друзьями.

Настоящее имя звезды – Бэмби Рэй Робинсон. Они родились в 1994 году и выросли в Макруми, штат Корк, Ирландия. Мама Бемби – ирландка, а отец – швед. У них есть три сестры.

Они мечтали быть балериной до того, как сломали руку в колледже. Однако после этого и решилась судьба Бэмби, ведь Робинсон решили изучать музыкальное искусство в Лондоне. Там они нашли свое уникальное звучание и стиль.

У Бемби диагностировали СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью. В свободное время певцы подрабатывали аниматором на мероприятиях для детей с особыми потребностями.

Музыканты рассказали, что их мать занималась воспитанием, в то время как отец работал в мастерской. Когда Бэмби выросли, поняли, что хотят быть в центре внимания.

"Я переехал в Лондон, когда мне было 20, и тогда я действительно почувствовал, что стал самим собой. Но научиться быть уверенным в себе на глазах у всех остальных – это постоянное обучение. В этом году мое решение заключалось в том, чтобы полностью поддержать себя и быть своим самым преданным болельщиком", – говорят певцы.

Несмотря на популярность Бемби в Интернете, они также видели много негативных комментариев из-за их образа. Исполнители призвали общественность "помнить, что я тоже человек". "Я прошел через столько травм и до сих пор появляюсь с любовью после каждого препятствия и тяжелого времени, – сказали они. – Я всегда был фениксом, а ваши слова и искаженные взгляды не могут причинить мне вреда".

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