Дорофееву не узнать, а Вакарчук почти не изменился: как выглядели украинские звезды в школе. Фото

Каждый год в День знаний, 1 сентября, учиться в школу впервые идут или еще раз возвращаются украинские дети, преградой для которых не стала война. Взрослые в этот день вспоминают свои школьные годы, когда, возможно, еще и не подозревали, кем будут, когда закончат школу.

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Украинские звезды – не исключение. Кто-то из них уже тогда проявлял творческие способности, а у других были отдаленные от шоубиза мечты. OBOZREVATEL по случаю начала нового учебного года решил вспомнить, как выглядели знаменитости десятки лет назад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Тина Король

Одна из популярнейших певиц современной украинской эстрады начала свой музыкальный путь как раз в школьные годы в Ивано-Франковске. Уже тогда она бежала на занятия в музыкальные классы, пела в хоре и выступала на концертах.

Надя Дорофеева

Артистка училась в лицее №3 в городе Симферополь. С 10 лет обучение в школе она совмещала с эстрадным вокалом и участием в музыкальных конкурсах.

Екатерина Осадчая

Помимо занятий в школе будущая ведущая занималась музыкой и танцами, а в 13 лет начала профессиональную модельную карьеру. Она окончила школу моделей агентства "Багира" и отправилась на работу за границу.

Евгений Кошевой

В 2000 году актер и комик получил среднее образование в школе №6 в городе Алчевске Луганской области. Артист хотел стать певцом.

Владимир Дантес

С детства певец хотел быть полицейским и пойти по стопам папы, но проявлял талант к пению. Окончив школу в Харькове, он продолжил развивать музыкальную карьеру.

Настя Каменских

Артистка начала учиться в итальянской школе, но заканчивала – в Киеве. Танцы и музыка сопровождали ее все эти годы.

Злата Огневич

Трудно догадаться, но музыкой Злата Огневич начала заниматься не по собственному желанию. На этом настояли ее родные, и очень долго артистку удручало, что она играет на фортепиано, пока сверстники гуляют и развлекаются. Впрочем, сейчас певица благодарна за этот опыт и не жалеет, что именно так провела школьные годы.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" окончил Львовскую школу №4 с серебряной медалью. Два года в музыкальной школе учился играть на скрипке и одновременно – на баяне.

Ольга Сумская

С 1973 по 1982 год Ольга Сумская училась в запорожской школе №1, а потом вместе с родителями переехала в Полтаву, где и окончила обучение. В школьные годы она получила музыкальное образование и развивала актерские способности.

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