Как выглядел молодой Илон Маск до облысения и после пересадки волос. Редкие фото

С годами внешность американского миллиардера и основателя компании "SpaceX" Илона Маска заметно менялась. В детстве и юности инженер имел довольно густую шевелюру, однако со временем стал страдать облысением, поэтому пересадил волосы.

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Более того, по мнению пластического хирурга Ричарда Вестрайха, 53-летний предприниматель потратил немалую сумму средств на косметологические процедуры, среди которых подтяжка лица и введение филлеров. Хотя бизнесмен никогда не подтверждал и не опровергал подобные предположения, просматривая его старые фотографии, можно заметить, что его внешность стала несколько иной.

На личной странице в соцсети X мама миллиардера Мэй Маск показала, как выглядел ее сын в возрасте трех лет. Будущий бизнесмен позировал на камеру в красном костюме, держа в руках игрушечный автомобиль. Тогда Илон Маск имел довольно светлые волосы, однако со временем они становились темнее.

В 1989-м, когда инженеру исполнилось 18 лет, он переехал из Южно-Африканской Республики в Канаду, а затем и США. Там он получил высшее образование, окончив университет Пенсильвании.

В то время Илон Маск стал заниматься предпринимательской деятельностью. В 1995 году он стал соучредителем компании-разработчика ПО Zip2, а в 1999-м одним из основателей X.com, а вскоре PayPal. Однако тогда менялся не только статус и карьера бизнесмена, но и его прическа. На архивных фото заметно, что волосы Маска стали значительно реже. По словам пластического хирурга, в те годы инженер достиг третьей или четвертой стадии облысения из семи. Тогда основатель "SpaceX" сделал пересадку волос методом FUT, при котором из затылка вырезают часть кожи, извлекают из нее волосяные фолликулы и трансплантируют на необходимое место.

"Я думаю, что Илон сделал "прическу", операцию на веках и подтянул обвисшую кожу на шее. Недавно он выглядел странно, ведь на шее была заметна припухлость после подтяжки", – заговорил об изменениях в облике миллиардера Ричард Вестрайх.

По мнению пластического хирурга, на лифтинг Маск мог потратить около 60 000 долларов, а на филлеры еще 10 тысяч. По его словам, форму линии роста волос инженера меняли как минимум четыре раза, что обошлось где-то в $40 000.

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