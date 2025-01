Как выглядела Мелания до свадьбы с Дональдом Трампом. Редкие фото

Первая леди США Мелания Трамп перед свадьбой с тогдашнем бизнесменом Дональдом Трампом была европейской моделью. Уроженка Словении работала с известными брендами и появлялась на обложках престижных журналов.

Видео дня

Прежде, чем стать одной из самых известных женщин в мире, Мелания Трамп с 16 лет была моделью на модных показах в Милане и Париже, а также снималась в стиле "ню". Уже после переезда в США она быстро зарекомендовала себя как одна из самых ярких звезд на модном небосводе. OBOZ.UA решил собрать редкие фотографии Мелании Трамп до того, как она стала женой будущего президента Штатов.

Мелания Кнавс (девичья фамилия) была на обложках таких изданий, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self и Glamour.

Личная жизнь модели изменилась, когда она встретила Дональда Трампа во время одного из модных показов в 1998 году. Пара познакомилась на вечеринке в Нью-Йорке. Уже через несколько лет, в 2005 году, они поженились. На момент свадьбы модели было 34 года, а Трамп уже имел за плечами опыт нескольких браков. Их свадьба стала особым светским мероприятием, на котором присутствовали многочисленные знаменитости, политики и бизнесмены.

После бракосочетания Мелания занималась благотворительностью, а также сосредоточилась на воспитании сына Беррона, которого родила в 2006-м. В 2016 году, когда Дональд Трамп стал кандидатом в президенты США, Мелания Трамп активно поддерживала его в кампании, а после победы на президентских выборах она стала первой леди Штатов.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меланию Трамп "закенселили" американские модные бренды. Многие из них отказались одевать в свои образы первую леди США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!